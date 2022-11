Niektórzy Brytyjczycy nie odbierają 400 funtów wsparcia w ramach Energy Bill Discount - dlaczego?

Jak wynika z najnowszych danych, nie wszystkie uprawnione brytyjskie gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii odebrały przynależne im wsparcie finansowe od rządu UK w związku z rosnącymi cenami energii. Dotyczy to szczególnie tych rodzin, które korzystają z niektórych rodzajów liczników przedpłatowych (konkretnie — pozbawionych funkcji smart).

Wszystkim gospodarstwom domowym w UK w ramach Energy Bill Discount należy się obniżka rachunków za energię w wysokości 400 funtów, lecz nie wszystkie zdążyły jeszcze skorzystać z tej pomocy. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Otóż jak podaje „Guardian”, przedsiębiorstwa energetyczne będą automatycznie stosować rabaty do rachunków dla gospodarstw domowych, które opłacają swoje rachunki co miesiąc, albo przez zwykły przelew, albo przez polecenie przelewu. W innej sytuacji znajdują się użytkownicy prepayment meters (liczników przedpłatowych) pozbawionych funkcji smart.

Tacy konsumenci muszą wykazać się pewną aktywnością w tym zakresie i po prostu zwrócić się o przyznanie im należnego rabatu. Jak pokazuje praktyka — nie robią tego...

Czemu Brytyjczycy nie korzystają z rządowej pomocy?

Firma PayPoint, która obsługuje doładowania liczników, spodziewała się przetworzyć w październiku 800 000 kuponów o łącznej wartości 52,8 miliona funtów. Jak się jednak okazało, wykupiono jedynie rabaty o łącznej wartości 27 milionów funtów, jak podaje serwis informacyjny BBC. Do tej pory wykorzystano zatem około połowę z oferowanej przez rząd UK pomocy w tym zakresie.

W ramach programu gospodarstwa domowe z tradycyjnym „nieinteligentnym” licznikiem przedpłatowym mają otrzymywać kupony w pierwszym tygodniu każdego miesiąca SMS-em, e-mailem lub tradycyjną pocztą. Klienci powinni następnie móc je wykorzystać w urzędach pocztowych i punktach PayPoint zlokalizowanych sklepach i kioskach. Czemu tego nie robią?

W czym tkwi problem i jak go rozwiązać?

„Rząd był wielokrotnie ostrzegany o trudnościach z dotarciem do klientów liczników przedpłatowych za pomocą kuponów, gdy ten program znajdował się jeszcze w fazie projektowej” — komentował Alan Whitehead, minister ds. energii w opozycyjnym gabinecie cieni. „Jednak władze nie zważały na ostrzeżenia i nie jest zaskoczeniem, że miliony gospodarstw domowych nie wykorzystały jeszcze wsparcia w związku z rosnącymi kosztami korzystania z energii. Biorąc pod uwagę, że klienci liczników przedpłatowych często mają niskie dochody i są bardziej narażeni na ubóstwo energetyczne, rząd musi pilnie współpracować z firmami energetycznymi, aby podnieść świadomość i promować korzystanie z programu, zanim te bony się skończą”.

Dane Ofgem przeanalizowane przez porównywarkę Uswitch pokazują, że w pierwszym kwartale 2022 roku w użyciu na terenie UK znajdował się w sumie 7,38 mln liczników przedpłatowych, w porównaniu z 7,35 mln tego typu urządzeń w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Dalszy wzrost liczby liczników przedpłatowych spodziewany jest w okresie zimowym wraz ze wzrostem wysokości rachunków za energię.

Rządowe regulacje były złe od samego początku, jak zauważa opozycja

Przypomnijmy, w obliczu drastycznego wzrostu kosztów życia w UK, władze zdecydowały się wprowadzić pomoc finansową w ramach Cost of Living Support. Na to wsparcie socjalne rząd zaplanował przeznaczyć dodatkowe 15 miliardów funtów. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, ale nie tylko.

Energy Bill Discount to pomoc, z której może skorzystać każde gospodarstwo domowe w UK, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, wysokości dochodów i innych warunków życiowych. W ramach tej pomocy wypłacone zostanie 400 funtów (zamiast pierwotnie ogłoszonych 200 funtów) i kwota ta będzie przekazana w sześciu ratach między październikiem 2022 a marcem 2023. Pomoc ta zostanie przekazana każdemu automatycznie na konto bankowe — nie ma potrzeby składania żadnych wniosków i podawania jakichkolwiek danych.

Wykorzystano zatem około połowę z oferowanej przez rząd UK pomocy w tym zakresie

Cost of Living Payment to z kolei pomoc dla rodzin znajdujących się w najgorszej sytuacji finansowe. Około 8 milionów najuboższych gospodarstw domowych, pobierających benefity uzależnione od dochodu, otrzyma jednorazową dotację do kosztów utrzymania w wysokości 650 funtów. Cost of Living Support ma być wypłacana w dwóch transzach. Wypłata pierwszej transzy (326 funtów) rozpoczęła się w lipcu 2022, natomiast druga transza (324 funty) będzie wypłacana od jesieni tego roku. Na tę pomoc rządową mogą na nią liczyć osoby i rodziny pobierające świadczenia socjalne.

Natomiast Council Tax Rebate to pomoc dla określonej grupy brytyjskich podatników. W ramach tej opcji można uzyskać 150 funtów zwrotu council tax. Pomoc tą mogą otrzymać angielscy podatnicy z przedziałów council tax od A do D. Według stron rządowych, uprawnionych jest więc 4 na 5 gospodarstw domowy w Anglii. Zwroty są wypłacane już od kwietnia 2022. Nie trzeba o nie wnioskować — są przekazywane automatycznie lub po kontakcie z councilu.

