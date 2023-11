Niefortunna wpadka prezydenta Czech – wszystko nagrały kamery [wideo]

Podczas obchodów 105. rocznicy powstania niepodległej Czechosłowacji prezydentowi Czech Petrowi Pavlowi przytrafiła się iście komiczna wpadka. Co wydarzyło się przy pomniku narodowym na Vitkove w stołecznej Pradze?

Nagranie z udziałem czeskiego prezydenta stało się prawdziwym hitem internetu. Rzecz wydarzyła się w trakcie państwowej ceremonii z okazji powstania niepodległej Czechosłowacji. W pewnym momencie Petr Pavel przejął sztandar przy pomniku narodowym na Vitkove.

Niestety, biorąc proporzec do rąk, jego końcówką uderzył w głowę żołnierza stojącego nieopodal. W wyniku tego (niezbyt silnego, dodajmy!) uderzenia z głowy członka Gwardii Zamkowej najpierw zsunęła się, a następnie spadła wojskowa czapka.

Z racji tego, że obchody były transmitowane na żywo w lokalnych mediach, w sieci bardzo szybko wylądowało nagranie ze wpadki Petra Pavla. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Amusing — Czech President Petr Pavel knocks a Castle Guard officer’s hat off during a ceremony marking Independence Day on Friday. He has since issued a rather charming apology.

pic.twitter.com/KiBLtpcWDp

— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 28, 2023