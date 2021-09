Niecodzienny wyrok brytyjskiego sądu - 21-letni ekstremista skazany na... czytanie książek

Fot: Pixabay

Brytyjczyk o ekstremistycznych poglądach i zwolennik neonazistowskiej ideologii został skazany przez sąd na... czytanie książek. Ten niecodzienny został wydany przez sąd Leicester Crown Court w sprawie 21-latka. Mamy szczegóły!

"Sympatyk nazizmu unika więzienia – ale tylko wtedy, gdy przeczyta "Dumę i uprzedzenie"! - pod takim tytułem serwis informacyjny "Metro" opisuje tę historię. Ben John od momentu skończenia 18. roku życia znajdował się pod obserwacją lokalnej policji ze względu na swoje niebezpieczne poglądy. Służby uznały go za osobę zdolną do ataku terrorystycznego na terenie Wielkiej Brytanii. Były student Uniwersytetu De Montfort w Lincoln został uznany za osobę o radykalnych poglądach. Uznawał się za członka ugrupowania The Lincoln Fascist Underground, a sam w liście do władz swojej szkoły atakował homoseksualistów, imigrantów i liberałów.

Brytyjski sąd skazał 21-latka na czytanie książek

Funkcjonariusze Lincolnshire Police wielokrotnie zabezpieczali dokumenty znalezione na dysku twardym jego komputera. W sumie John znajdował się w posiadaniu ponad 70 tysięcy różnych pozycji związanych z supremacją białej rasy i terroryzmem. Wśród nich znajdowały się również instrukcje dotyczące tego, jak przygotować zamach.

Początkowo został on wysłany na specjalne kursy rehabilitacyjne. W styczniu 2018 roku rozpoczęły się działania funkcjonariuszy zespołu Prevent, których celem jest deradykalizowanie młodych ludzi zagrożonych ekstremizmem. Niestety, nie przyniosły one odpowiedniego skutku. W styczniu 2020 roku po nalocie policji na dom studencki w Leicester, w którym Ben John mieszkał, odkryto między innymi siedem instrukcji jak przygotować bombę domowymi sposobami.

Groziło mu nawet 15 lat za kratkami

21-latkowi groziło nawet do 15 lat więzienia, ale sędzia Timothy Spencer QC wydał mocno nietypowy wyrok. Ostatecznie, Ben John nie wylądował za kratkami, skończyło się wyrokiem w wysokości dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, ale oprócz tego Leicester Crown Court zdecydował o "skazaniu" na... czytanie książek.

"Czytałeś Dickensa? Austen? Zacznij od Dumy i uprzedzenia oraz Opowieści o dwóch miastach Dickensa. Dwunasta noc Szekspira. Pomyśl o [Thomasie] Hardym i o Trollope’ie. 4 stycznia opowiesz mi, co przeczytałeś, a ja sprawdzę twoją wiedzę na ten temat. Sprawdzę cię i jeśli mnie okłamujesz, będziesz cierpiał. Będę cię obserwował, każdy twój krok. Jeśli mnie zawiedziesz, wiesz, co się stanie" - mówił sędzia Spencer QC.