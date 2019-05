Niebezpieczny incydent na pokładzie samolotu: Kobieta odmówiła siedzenia obok obcokrajowca i zaczęła bić pasażerów

Fot. YouTube

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do Kijowa, gdzie pijana kobieta sprzeciwiła się siedzeniu obok obcokrajowca. Kobieta była tak agresywna, że w samolocie doszło do regularnej bijatyki.

Do groźnego incydentu doszło już w trakcie lotu, na wysokości blisko 12 km nad ziemią. Młoda kobieta, Ukrainka, której tożsamość nie została jak na razie ujawniona, zaczęła się awanturować po tym, jak wypiła na pokładzie całą butelkę whisky zakupionej w strefie bezcłowej na lotnisku w Barcelonie. Kobieta sprzeciwiła się siedzeniu obok obcokrajowca i zażądała, aby pozostali obcokrajowcy podróżujący samolotem natychmiast opuścili pokład.

Ukrainka dosyć szybko została zauważona przez załogę, która wielokrotnie prosiła ją o odłożenie butelki whisky. Kobieta nic sobie jednak z tego nie robiła, a gdy wypiła niemal całą jej zawartość, to zaczęła obrażać siedzącego przed nią obcokrajowca (najprawdopodobniej Chińczyka). Na pomoc mężczyźnie szybko rzuciło się kilku pasażerów, w związku z czym w pewnym momencie na pokładzie doszło do regularnej bijatyki.

Niebezpieczną sytuację udało się w końcu opanować, przede wszystkim dzięki stanowczości stewardessy Lidiyi Polyanskayi, byłej prezenterki telewizyjnej. Nie wiadomo, czy agresywna pasażerka została unieruchomiona na czas dalszego lotu i lądowania, natomiast wiadomo, że w momencie przylotu do Kijowa została natychmiast aresztowana i przewieziona do aresztu. - To było przerażające, okropne i straszne – powiedziała jedna z pasażerek podróżujących do Kijowa.

