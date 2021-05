Niebezpieczne choroby przenoszone przez komary zagrożeniem dla mieszkańców Wysp

Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja komarom, które mogą przenosić niebezpieczne dla człowieka choroby, związane np. z wirusem Zika czy dengi, dlatego coraz częściej mieszkańcy Wysp ostrzegani są przed tymi owadami.

WHO twierdzi, że komary, a konkretnie roznoszone przez nie niebezpieczne choroby, przyczyniają się do śmierci ponad 750 000 ludzi rocznie. Ocieplenie klimatu, a także rozwój handlu międzynarodowego czy podróże zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych tropikalnych chorób przenoszonych przez komary także w Europie.

Niebezpieczne choroby przenoszone przez komary

Wśród niebezpiecznych chorób przenoszonych przez komary jest np. gorączka dengi, związana z wirusem denga, czy śmiercionośny wirus Zika. Owady w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj niegroźne, jednak eksperci ds. zdrowia twierdzą, że w tym roku na Wyspach znajdują się komary, które przenoszą wspomniane wirusy ze względu na wystąpienie korzystnych dla nich warunków pogodowych.

Eksperci twierdzą, że komary składają jaja w zagłębieniach pojazdów i kontenerach, gdzie zebrała się woda i w ten sposób przedostają się na Wyspy, a tegoroczne wiosenne warunki pogodowe sprzyjają ich rozwojowi.

Niebezpieczne bestie

Rzecznik Government’s Health Protection Agency powiedział:

- Uważamy, że prawdopodobne jest to, że te komary już u nas są. To nienasycone małe bestie, które ugryzą każdego. W kwestii przenoszenia chorób są one bardzo niebezpieczne.

Komary przyciąga zapach ludzkiego potu, który potrafią wyczuć z prawie 50 metrów dzięki specjalnym receptorom, jednak nie znoszą zapachu czosnku, dlatego niektórzy radzą jeść go do kolacji, a nawet rozpylać zapach czosnku z wodą na skórę.