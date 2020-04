Niebawem możemy spodziewać się lawinowego wzrostu upadłości przedsiębiorstw w UK

SARS-CoV-2 Covid-19 z dużą dozą prawdopodobieństwa okaże się powodem rychłej niewypłacalności przedsiębiorców. Lawinowo narastające koszty oraz w przypadku wielu branż, takich jaki handel, usługi, gastronomia, brak możliwości zarobkowania mogą okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla wielu, i tak już nie najlepiej prosperujących, przedsiębiorstw.

Mówiąc dosadniej, w najbliższym czasie możemy spodziewać się lawinowego wzrostu upadłości zarówno spółek, jak i przedsiębiorców indywidualnych. -Już dziś, kiedy jesteśmy na samym początku walki z pandemią, odbieramy po kilka telefonów dziennie od klientów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, z zapytaniem jakie dalsze kroki prawne powinni podjąć jako przedsiębiorcy- mówi Adwokat Anna Matelska – dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie przy ul. Pl. Defilad 1.

-Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie w pierwszej kolejności rozważyć należy skorzystanie przez przedsiębiorców ze wsparcia rządowego - radzi Adwokat Anna Matelska. Są to rozwiązania, które mają sprzyjać zmniejszeniu obciążeń oraz zachowaniu płynności finansowej w firmach, czego bezpośrednim efektem ma być ograniczenie gospodarczych skutków pandemii.

Pomoc rządowa obejmuje m.in.: a Coronavirus Job Retention Scheme (Plan utrzymania miejsc pracy w związku z Corona-wirusem ; deferring VAT and Self-Assessment payments (odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego) ; a Self-employment Income Support Scheme (Plan pomocy osobom samozatrudnionym); a Statutory Sick Pay relief package for small and medium sized businesses (SMEs) (Ustawowy pakiet ulg za okres choroby dla małych i średnich przedsiębiorstw); a 12-month business rates holiday for all retail, hospitality, leisure and nursery businesses in England (12- miesięczne wakacje podatkowe dla detalistów, domów opieki zdrowotnej, miejsc wypoczynku i opieki pielęgniarskiej), ; small business grant funding of £10,000 for all business in receipt of small business rate relief or rural rate relief (£10,000 grant dla małych firm, które mają prawo do ulg jako mikroprzedsiębiorstwa lub prawo do ulgi rolniczej ; grant funding of £25,000 for retail, hospitality and leisure businesses with property with a rateable value between £15,000 and £51,000 ( Grant w wysokości £25,000 detalistów, domów opieki zdrowotnej, miejsc wypoczynku, które posiadają nieruchomość podlegającą kwocie opodatkowania pomiędzy £15,000, a £51,000) ; the Coronavirus Business Interruption Loan Scheme offering loans of up to £5 million for SMEs through the British Business Bank (Program pożyczkowy z kredytami do wartości £5 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców); a new lending facility from the Bank of England to help support liquidity among larger firms, helping them bridge coronavirus disruption to their cash flows through loans (Nowe produkty pożyczkowe z Bank of England na wsparcie płynności wśród większych firm, pomagające im w przezwyciężeniu zakłóceń spowodowanych Corona-wirusem); the HMRC Time To Pay Scheme (Indywidualnie wyznaczony przez HMRC plan płatności podatku).

Warto zaznaczyć, że na realizację pomocy rządowej w Wielkiej Brytanii zostaną przekazane środki w wysokości 15 proc. brytyjskiego PKB, co daje kwotę 330 miliardów funtów. Jednakże, przedsiębiorcy wciąż biją na alarm, że wskazana pomoc to jedynie kropla w morzu potrzeb.

Sam minister finansów Rishi Sunak podczas konferencji prasowej na Downing Street podkreślił, że obecna sytuacja przypomina "gospodarczy stan wyjątkowy", z którym "nie musieliśmy się nigdy wcześniej mierzyć w czasach pokoju". Ponadto, minister zapewnił obywateli, że rząd zrobi „ wszystko, co będzie konieczne” (aby nie dopuścić do kryzysu- przyp. Red. )

- Jeśli jednak, zweryfikujemy zdolności finansowe przedsiębiorstwa, uwzględniając pomoce rządowe, a oczekiwany efekt finansowy wciąż przedstawia się negatywnie- musimy stanąć przed trudnym wyborem: poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa lub ogłoszenia upadłości. W przypadku wyboru pierwszego rozwiązania, pomocy można szukać u doradców wyspecjalizowanych w doradztwie finansowym. Wybór drugiej opcji, tj. ogłoszenia upadłości może wiązać się z koniecznością zasięgnięcia porady prawnej lub przekazania sprawy do prowadzenia wyspecjalizowanej kancelarii, gdyż jest to proces długotrwały oraz wymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Należy pamiętać, że podjęcie odpowiedniej decyzji już dziś jest w stanie uchronić przedsiębiorców przed kumulacją konsekwencji w przyszłości- podsumowuje Adwokat Anna Matelska.

