Nie żyje Polak potrącony na drodze w Cambridgeshire

Fot. Google Street View

W szpitalu w Addenbrooke’s Hospital zmarł Polak potrącony w Nowy Rok w Peterborough. Miał 51 lat.

Lekarzom szpitala Addenbrooke’s Hospital nie udało się uratować 51-letniego Cezarego Tadeusza Chorzępy, który w Nowy Rok został potrącony przez samochód w Peterborough, w Cambridgeshire. Do wypadku doszło na Orton Parkway (niedaleko A1139), w dzielnicy Orton Brimbles, o godz. 4:30.

Polak został potrącony przez niebieskiego Forda Focusa. Kierowca nie doznał żadnych obrażeń, podobnie jak pozostali pasażerowie, natomiast Polak trafił do szpitala z ciężkimi, zagrażającymi życiu obrażeniami. Po wypadku kierowca Forda Focusa zadzwonił na policję i ściśle współpracował ze śledczymi w celu ustalenia przebiegu zdarzeń.

51-letni Cezary Tadeusz Chorzępa zmarł w środę 9 stycznia. Policja w Cambridgeshire apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o zgłaszanie się do niej z informacjami, dzwoniąc pod numer telefonu 101 (nr referencyjny „185 of 1 January”) lub odwiedzając stronę www.cambs.police.uk/report.

