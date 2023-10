Crime Nie żyje Brytyjczyk, który miał brać udział w Blue Whale challenge

Brytyjczyk miał zostać zadźgany w ramach tzw. Blue Whale challenge. Mieszkaniec UK grał w „Niebieskiego Wieloryba” w Portugalii, a jego ciało znaleziono w lesie.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego „Metro”, obywatel UK miał zostać zadźgany nożem w lesie w Portugalii „podczas gry Blue Whale”. W związku z tą sprawą 26-letni mężczyzna – również uważany za Brytyjczyka – oddał się w ręce policji i według doniesień przyznał się do popełnienia przestępstwa. Ofiara została zidentyfikowana jako 35-latek. Lokalne raporty mówią, że do ataku doszło podczas awantury. Grupa przyjaciół miała grać w słynną grę, która pojawiła się w mediach społecznościowych w 2016 roku.

W zeszłą niedzielę, 24 września 2023 roku policja znalazła ciało ofiary w lesie zlokalizowanym pomiędzy Poco Negro i Soalheira, niedaleko miasta Pedrogao Grande. Zostali zaalarmowani przez przyjaciół ofiary w ten sam dzień, około godziny 6:30. To właśnie oni udali się razem z funkcjonariuszami na miejsce zdarzenia. Nie wiadomo jednak czy wspólnie znaleźli ciało i czy wiedzieli gdzie dokładnie go szukać.

Portugalska Policia Judiciaria nie komentuje jeszcze tej sprawy

Wczoraj detektywi przesłuchiwali co najmniej trzech mężczyzn i dwie kobiety, w tym Brytyjczyka opisanego w mediach jako główny podejrzany. Dziś rano nie było jasne, ilu z nich zostanie wezwanych do stawienia się w sądzie i kiedy odbędzie się rozprawa.

Policia Judiciaria nie wydało jeszcze żadnego oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Blue Whale challenge — co było przyczyną śmierci obywatela UK?

Przypomnijmy, na czym polega fenomen związany z grą w „Niebieskiego Wieloryba”. „Blue Whale Challenge” pochodzi z Rosji (ros. Синий кит) i jest to zjawisko pochodzące z mediów społecznościowych. Po raz pierwszy pojawiło się w 2016 roku. Rzekomo ma występować w kilku krajach. Jest to „gra” składająca się z szeregu zadań przydzielanych graczom przez administratorów na okres 50 dni. Początkowo są one całkiem nieszkodliwe, zanim nie zostaną wprowadzone elementy dotyczące samookaleczenia i końcowego wyzwania wymagającego od gracza samobójstwa

Termin „Niebieski Wieloryb” po raz pierwszy pojawił się w mediach w maju 2016 roku, w artykule opublikowanym w rosyjskiej gazecie „Nowaja Gazeta”. Powiązano w nim wiele samobójstw dzieci z członkostwem w grupie „F57” w rosyjskiej sieci społecznościowej VK.

Na czym polega gra w „Niebieskiego Wieloryba”?

Po tym tekście fala paniki moralnej ogarnęła Rosję. Jednak artykuł został później skrytykowany za próbę znalezienia związku przyczynowego tam, gdzie go w ogóle nie było. Ostatecznie stwierdzono, że żadne z samobójstw nie było wynikiem działań grupy. Śledztwo Radia Wolna Europa wykazało że żadna z tych śmierci nie była jednoznacznie powiązania z tą grą.

Panika, która wynikła w zasadzie na całym świecie związana z „Blue Whale Challenge” jest efektem działań medialnych. Prof. Jacek Pyżalski odnosząc się do teorii paniki moralnej Stanley Cohen, zaznaczył, że to właśnie nagłaśnianie tej sprawy przez media wpływały na to, że stawała się ona coraz bardziej popularna.

W istocie sama gra miała być zjawiskiem marginalnym, niewychodzącym poza jeden z regionów Rosji. Choć informacje o tym zjawisku od różnych mediów miały chronić życie i zdrowie dzieci, przyniosły one zupełnie odwrotny efekt, rozpowszechniając grę, jak zaznacza Pyżalski.

