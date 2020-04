Nie wszyscy załamują ręce podczas pandemii koronawirusa. Ruszyła akcja #wspieramyszpitale dzięki dwóm polskim firmom: Rhenus i G1ANT

Wielu z nas nie jest już w stanie znieść obostrzeń, zakazów i nakazów związanych z pandemią koronawirusa. Wiele światowych firm, w tym polskie, które do tej pory świetnie radziły sobie na rynku, notuje ogromne straty i nie ma pomysłu na swój rozwój w przyszłości. Są jednak i takie firmy, które zamiast załamywać ręce, próbują wspomóc szpitale od strony organizacyjnej tak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia COVID - 19 zarówno wśród personelu szpitalnego, jak i wśród pacjentów.



Dwie polskie firmy spółka Rhenus Data Office Polska oraz twórca oprogramowania G1ANT zgłosili całkowicie innowacyjny projekt wsparcia szpitali w okresie walki z pandemią poprzez eliminowanie ryzyka zakażeń szpitalnych Covid -19 na izbach przyjęć.

Właściciele i pracownicy obu firm zrezygnowali ze swoich wynagrodzeń i są gotowi do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w każdym szpitalu, który zgłosi takie zapotrzebowanie poprzez stronę: wspieramyszpitale.pl. Każdy szpital, w którym wdrożone zostanie nowatorskie rozwiązanie informatyczne automatycznie zminimalizuje ryzyko zakażenia personelu szpitala, ponieważ do szpitali będziemy zgłaszać się po wstępnej rejestracji on-line.

To robot, a nie człowiek, oceni każdorazowo ryzyko i pomoże szpitalowi odpowiednio się przygotować. My, jako pacjenci nie będziemy czekać w kolejkach, a więc kontakt z ewentualnym nosicielem wirusa COVID-19 będzie równy zeru. Na swoje roboty czeka już ponad 90 placówek.

“Kiedy kolejne media zaczęły donosić o tym, że szpitale w Polsce są wyłączane z możliwości świadczenia pomocy chorym ze względu na kwarantannę po możliwym kontakcie z nosicielami koronawirusa na izbach przyjęć, zrobiliśmy burzę mózgów i okazało się, że jesteśmy w stanie pomóc. I to pomóc bardzo efektywnie i szybko, skracając bezpośredni kontakt pacjenta ze szpitalem i eliminując tłok na izbach przyjęć. Tak powstał pomysł naszej akcji” - mówi szef firmy G1ANT, Tomasz Kmiecik.

Pierwsze zakończone sukcesem wdrożenie zautomatyzowanej szpitalnej izby przyjęć nastąpiło w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Obecnie na liście czeka już około 90 kolejnych zgłoszonych podmiotów, a zgłoszenia napływają lawinowo. Jednymi z pierwszych zgłoszonych szpitali były m.in. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, Szpital Pucki Sp.z o.o., Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny in. L. Zamenhofa w Białymstoku.

“Zainteresowanie naszym pomysłem przerosło nasze przewidywania. Chcemy pomóc jak największej liczbie szpitali. Co prawda zrezygnowaliśmy z własnych wynagrodzeń, ale by wprowadzić dedykowanego robota do szpitala potrzeba około czterech tysięcy złotych na pokrycie kosztów zewnętrznych takiej jednorazowej operacji. Dlatego też zdecydowaliśmy się na uruchomienie zbiórki na stronie zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/roboty-dla-szpitali).

Naszym marzeniem jest zebranie środków na pokrycie kosztów wdrożeń robotów dla wszystkich zainteresowanych. Liczymy zarówno na wsparcie firm, jak i osób prywatnych. Służba zdrowia służy nam wszystkim” - powiedział nam Bartosz Kochanowski, Head of Robotic Competence Center RHENUS. Organizatorzy akcji #wspieramyszpitale zakładają, że będą w stanie wdrożyć automatyzacje jeszcze w 323 innych placówkach, czyli około jednej trzeciej polskich szpitali, o ile oczywiście zbiorą na to środki.

Wdrożenia dostosowanych do potrzeb szpitali robotów będą następować na bieżąco, czyli każde zebrane 4000 złotych to jedno wdrożenie. Ogólna kwota, która pokryłaby potrzeby całej operacji do 1 292 000 złotych. Darczyńcy mogą wskazać konkretny szpital z listy. Akcja ma być kontynuowana aż do ostatniego zainteresowanego wdrożeniem innowacyjnego programu szpitala.

Jeśli chcesz wesprzeć akcję, możesz to zrobić z Wielkiej Brytanii, możesz w ten sposób pomóc rodzinie, przyjaciołom i znajomym, którzy mieszkają w Polsce.



Strona akcji i zgłoszenia szpitali: https://www.wspieramyszpitale.pl/

Strona zbiórki: https://zrzutka.pl/roboty-dla-szpitali





Organizatorzy akcji #wspieramyszpitale:



Rhenus Data Office specjalizuje się w kompleksowej obsłudze dokumentów fizycznych i elektronicznych, zapewniając w ten sposób obsługę pełnego cyklu życia dokumentu. Funkcjonujący w ramach spółki Robotic Competence Center Rhenus zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań robotycznych.



G1ANT to twórca środowiska programowania procesów powtarzalnych, tzw. robotów wykorzystywanych w automatyzacji m.in. procesów obsługi klienta, księgowości czy logistyce. Obecnie to jedno z najchętniej wykorzystywanych rozwiązań w procesach robotyzacji firm i instytucji w Polsce i na świecie.