Nie wszyscy Brytyjczycy będą świętować Platynowy Jubileusz Elżbiety II. Niektórzy manifestują wrogą postawę względem monarchii

Fot. Getty

Wielka Brytania przygotowuje się do świętowania Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Ale nie wszyscy Brytyjczycy podzielają entuzjazm względem monarchii – niektórzy jawnie krytykują członków rodziny królewskiej i życzą narodowi, by królowa Elżbieta II była ostatnią koronowaną głową Zjednoczonego Królestwa.

Szacuje się, że w czasie obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, które odbędą się w dniach 2-5 czerwca, w 70 000 Wielkich Obiadach Jubileuszowych (ang. Big Jubilee Lunches) weźmie udział nawet 10 mln Brytyjczyków. Ale nie wszyscy podzielają entuzjazm z posiadania w kraju monarchii, a jej krytycy stają się coraz bardziej widoczni. W całej Wielkiej Brytanii coraz więcej ludzi manifestuje swoją anty-monarchiczną postawę, czy to za pomoc,ą rozwieszanych plakatów czy też poprze napisy na budynkach/murach albo krytyczne nagrania umieszczane w sieci.

From the people who brought you the Xmas classic "Boris Johnson's STILL a f*cking c*nt", they have their Prince Andrew song, with no subtle reference to him being a nonce. #PrinceAndrew#Nonce#SweatyNonce#AbolishTheMonarchy#PlatinumJubilee#Jubileehttps://t.co/RwS6qxWBCe