Nie używaj wódki do dezynfekcji rąk! Zobacz, dlaczego i sprawdź jak zrobić domowy żel, który skutecznie niszczy wirusy i bakterie

Według organizacji zdrowia, takich jak WHO i CDC, jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarazków - w tym koronawirus - jest dokładne mycie rąk. Jeśli nie masz dostępu do mydła i wody, możesz zastosować środek dezynfekujący na bazie alkoholu. Zobacz, jak przygotować domowy żel higieniczny i czemu nie możesz użyć do niego wódki!

Z powodu obaw przed koronawirusem środki czystości znikają z półek sklepów i aptek, a ceny, jakie produkty do higieny osiągają w internecie, stają się kosmiczne. Coraz więcej osób decyduje się więc na domowe środki dezynfekcji. Często do samodzielnie robionego żelu dodaje się wysokoprocentowe alkohole, na przykład wódkę - ponieważ istnieje powszechne przekonanie o tym, że żeby żel był skuteczny wystarczy dodać do niego trochę jakiegokolwiek mocnego alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że przekonanie to jest błędne.

Jak informują organizacje zdrowotne, takie jak WHO czy CDC, aby środek dezynfekujący skutecznie niszczył wirusy i bakterie przenoszone za pośrednictwem dłoni, produkt taki musi zawierać co mniej 60 proc. alkoholu. Typowa czysta wódka sama w sobie zawiera jedynie około 40 proc. alkoholu. Oznacza to, że nie dość, że dezynfekcja rąk samą wódką nie uchroni nas przez zarażeniem (na przykład koronawirusem), to ponadto, jeśli sporządzimy na jej bazie żel, do którego dodamy kilka składników rozcieńczających wódkę, ostateczny produkt będzie zawierał jeszcze mniej alkoholu.

Jak prawidłowo przyrządzić domowy środek dezynfekujący?

Aby dobrze zdezynfekować dłonie, potrzeba alkoholu izopropylowego. Dodatkowo, należy zaopatrzyć się świeży wyciąg z aloesu, który zapewni żelową konsystencję produktu, a ponadto będzie działać ochronnie na strukturę skóry, ponieważ posiada właściwości nawilżające. Aby zniwelować zapach alkoholu, można do żelu dodać 5-10 kropli jakiegoś olejku eterycznego.

Składniki należy następnie zmieszać razem, na przykład w misce, w proporcji 2:1 - gdzie sam alkohol musi stanowić co najmniej 2/3 produktu. Proporcja ta jest kluczowa, ponieważ jeśli alkohol będzie stanowił mniej niż 2/3 całości produktu, wtedy jego stężenie będzie zbyt małe, by mieć pewność, że nasz domowy żel skutecznie zniszczy wirusy i bakterie.

Po wymieszaniu składników, płyn należy przelać do czystych pojemników, buteleczek, które łatwo będzie mieć przy sobie - w kieszeni płaszcza, w torebce czy w plecaku.

Trzeba też pamiętać, że dłonie należy myć mydłem i wodą lub w ostateczności płynem dezynfekującym, przez co najmniej 20 sekund, aby zapobiec przenoszeniu wirusów i bakterii.

