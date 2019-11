"Nie spieszyłeś się, co, Boris?" - ofiary powodzi z Yorkshire KRYTYKUJĄ premiera Johnsona

Brytyjski premier odwiedził dotknięte powodzią tereny w północnej i środkowej Anglii. Boris Johnson nie został jednak przywitany przez powodzian z Yorkshire zbyt ciepło - czekały go gorzkie słowa i krytyka postawy jego rządu.

W środę szef brytyjskiego rządu miał zaplanowaną wizytę w miejscowości Stainforth, położoną w hrabstwie South Yorkshire, znajdującą się pomiędzy 110-tysięcznym Doncaster a niemal kompletnie zalaną wskutek powodzi wioską Fishlake. Samo Stainforth bardzo mocno ucierpiało na skutek powodzi - to właśnie tutaj prawie 100 brytyjskich żołnierzy pomagało w radzeniu sobie ze skutkami katastrofy. To pierwsza wizyta Borisa Johnsona w tym rejonie.

Można przypuszczać, że nie takiego "powitania" spodziewał się szef brytyjskiego rządu. Mieszkańcy Stainforth, którzy z powodu powodzi byli zmuszeni opuścić swoje domu, przywitali premiera bardzo krytycznie. - Nie spieszyłeś się, co, Boris? - ironizował jeden z mieszkańców na widok przechadzającego się premiera z jego tradycyjną świtą, w towarzystwie telewizyjnych kamer.

- Nie jestem bardzo szczęśliwa, że z panem rozmawiam, więc jeśli nie ma pan nic przeciwko, będę się dalej sama zamartwiała, jak to teraz robię - gorzko komentowała inna kobieta w rozmowie z BoJo przed kamerami. Kolejny mężczyzna zapytany o to, czy nie można mu w czymś pomów odburknął jedynie, że "nie, dziękuję, daję sobie radę".

We wtorek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z powodzią, która nawiedziła Wielką Brytanię. Premier zapowiedział dodatkową pomoc dla wszystkich poszkodowanych, do hrabstwa South Yorkshire wysłał wspomniany wyżej oddział 100 żołnierzy. Oprócz tego gminy, które ucierpiały z powodu powodzi otrzymają dodatkowe środki finansowe - 500 funtów mają otrzymać gospodarstwa domowe, do 2500 funtów - małe i średnie przedsiębiorstwa. Wiele wskazuje na to, że taka pomoc może okazać się niewystarczająca...

Co gorsza, według prognoz pogody na zalanych terenach nadal będzie padał deszcze - jeszcze dziś nad Doncaster i Sheffield, nad South Yorkshire i Derbyshire miały wystąpić opady, Met Office w związku z nimi wydało żółty alert pogodowy.

Kwestia powodzi w północnej i środkowej Anglii bardzo szybko stała się tematem trwającej kampanii wyborczej. Opozycja wytyka urzędującemu obecnie premierowi, że próbuje wykorzystywać powódź do własnych, politycznych celów. Jeremy Corbyn i Partia Pracy wskazują, że rząd nie zrobił wszystkiego, co mógł aby nie tylko poradzić sobie z konsekwencjami powodzi, ale także żeby jej uniknąć. W jaki sposób wyborcy się do tego odniosą? Czy wątek powodzi "zatopi" Borisa Johnsona? Co sądzicie na ten temat - dajcie znać na naszym profilu na FB!