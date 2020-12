Nie przyjeżdżajcie do Polski na święta! Minister zdrowia apeluje do Polaków w UK

Polski rząd radzi emigrantom, aby... nie przyjeżdżali do rodziny na święta do kraju

Polski minister zdrowia radzi Polakom mieszkającym w UK i innych krajach, aby na święta Bożego Narodzenia nie przyjeżdżali do Polski.

Kierujący resortem zdrowia w Polsce Adam Niedzielski wypowiadając się na temat zbliżającego się okresu świątecznego zwrócił uwagę, aby nie tylko spędzać Boże Narodzenie w "kameralny" sposób (w kraju obowiązuje ograniczenie do pięciu osób ponad liczbę domowników), ale również zaapelował do wszystkich Polaków przebywających na emigracji, aby... nie przyjeżdżali do Polski w tym czasie! Na konferencji prasowej MZ komentując kwestię przyjazdu Polonii na święta sugerował, aby tego typu plany po prostu przełożyć aż do... Wielkanocy!

Polski rząd radzi emigrantom, aby... nie wracali na święta do kraju

"Będę rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarzadzania Kryzysowego, żeby ten okres, który się zbliża, czyli święta, Sylwester i ferie, żebyśmy konsekwentnie zostali w domu" - komentował Niedzielski. "Przed nami trudne tygodnie i miesiące, trzecia fala jest realnym ryzykiem - mówił. "Światłem w tunelu są", jak twierdził, szczepienia, ale te nie mogą odbywać się w warunkach eskalacji epidemii.

W podobnym tonie wypowiadał się główny doradca polskiego premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Jego zdaniem lepiej uniknąć przyjazdu do rodziny na święta lub Sylwestra jeśli na co dzień mieszkamy daleko. Lepiej spędzić ten czas w gronie osób, z którymi regularnie utrzymujemy kontakty.

Nie wracajcie do Polski!

Jak czytamy na łamach "Gazety Wyborczej" w ostatnim czasie do przedstawicieli Straży Granicznej zwraca się wielu Polaków z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy do Polski.

"Przypominamy, że obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej nie dotyczy obywateli Polski, ale także cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod ich stałą opieką" - komentowała dla "GW" ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

