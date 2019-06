Nie przepłacaj za przesyłanie pieniędzy z Wielkiej Brytanii do Polski - oto sposób, który pozwoli oszczędzać na przelewach!

We współczesnym, ciasno oplecionym internetowymi światłowodami świecie poszukiwanie najlepszych ofert staje się coraz bardziej wygodne, ułatwione i spersonalizowane.

Dzięki porównywarkom dosłownie w kilka sekund i po paru kliknięciach jesteśmy w stanie zestawić cenę danego produktu, usługi czy oferty i sprawdzić która z nich jest najbardziej dla nas korzystna. W ten sposób możemy porównywać w zasadzie wszystko, także przelewy pieniędzy z UK do Polski.

Monito to porównywarka dzięki której możesz zaoszczędzić pieniądze na zagranicznych przelewach - na opłatach transferowych i kursach wymiany. Twarde liczby mówią same za siebie - jej usługom zaufało ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie, którzy w sumie zaoszczędzili 28 miliardów dolarów - i to w skali ROKU!

Jak to wygląda w praktyce? Bardzo prosto!

Wysyłając pieniądze za granicę, na przykład do Polski bank lub firma zajmująca się przekazem środków finansowych nalicza nie tylko dodatkową opłatę za usługę, ale najczęściej oferuje niekorzystny kurs wymiany walut. W dodatku ostatecznie koszty wahają się w zależności od tego jak dużą kwotę zamierzasz przekazać. Koniec końców sam nie wiesz ile cię to będzie kosztowało...

I tu na scenie pojawia się Monito. Porównywarka zestawia w czasie rzeczywistym wszystkie dostępne opcje przelewu. Dostajesz informację o całkowitym koszcie przelewu, wraz z kompletnym wykazem opłat i marżą doliczaną do kursu wymiany walut. Wszystko jest jasno i klarownie opisanie. Dzięki temu możesz wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Ile można zaoszczędzić? Dużo, naprawdę dużo!

Jak działą Monito? Bardzo prosto!

KROK 1 - Dokąd chcesz wysłać pieniądze?

Używając wyszukiwarki wybierz kraj, Z KTÓREGO chcesz wysłać pieniądze i państwo, DO KTÓREGO wysyłasz przelew. Następnie podaj kwotę, którą chcesz przelać.

Upewnij się, że podajesz dokładną kwotę transakcji - najtańszy dostawca różni się w zależności od tego, ile wysyłasz.

KROK 2 - Wybierz najlepszą ofertę...

Po rozpoczęciu wyszukiwania, nasza porównywarka pobierze od dostawców przekazów pieniężnych informacje o ich aktualnych stawkach i opłatach. Ten proces zapewnia szczegółowe wyniki porównania i trwa od 10 do 30 sekund.

Wyniki są uporządkowane według rodzaju przelewu (na przykład na konto bankowe lub w formie gotówki w placówce). W każdej sekcji dostawcy są uszeregowani od najtańszego do najdroższego, chociaż warto wziąć pod uwagę inne kryteria, takie jak szybkość przelewu lub dostępne opcje płatności za transfer.

KROK 3 - ... i już! Prześlij pieniądze i ciesz się oszczędnościami!

Po wybraniu firmy, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby, zostaniesz przekierowany na jej stronę internetową, gdzie konieczna będzie rejestracja i weryfikacja konta przed wykonaniem przelewu.

Większość dostawców oferuje różne opcje płatności za przelew, takie jak karta debetowa lub kredytowa, ale zazwyczaj najtańszą opcją jest przelew internetowy na konto bankowe dostawcy w danym kraju.

Monito to firma po Twojej stronie - oni zarabiają, gdy Ty oszczędzasz. Jedynymi przegranymi są drogie banki albo operatorzy, z których usług przestaniesz korzystać

Aby zapewnić sobie pełną niezależność, w porównywarka Monito zawsze używa przejrzystych, możliwych do zweryfikowania i obiektywnych kryteriów. Żadna firma nie może kupić swojego miejsca w naszym rankingu!

W najlepszej dostępnej w sieci porównywarce uwzględniono jak najwięcej usługodawców - w bazie znajduje się już ponad 450 firm. Monito współpracuje ze wszystkimi głównymi oraz innowacyjnymi operatorami przelewów. Na Monito nigdy nie zapłacisz więcej niż bezpośrednio u wybranego operatora przelewów. Firma negocjuje najlepsze oferty - specjalnie dla Ciebie.

Kto stoi za Monito?

Monito to niezależna firma założona w 2015 roku w Lozannie w Szwajcarii. Po tym, jak sami byliśmy zmuszeni stracić mnóstwo pieniędzy na opłaty za przelewy międzynarodowe wpadliśmy na pomysł stworzenie platformy, dzięki której inni ludzie mogliby tego uniknąć. Naszą misją jest pomaganie milionom ludzi zaoszczędzać miliardy dolarów przy przelewaniu pieniędzy z jednego kraju do drugiego.

Nasi eksperci spędzają godziny na badaniu rynku usług przekazów pieniężnych w celu stworzenia największe bazy danych na całym świecie. Stawia potrzeby naszych użytkowników w centrum wszystkiego, co robimy.