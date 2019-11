„Nie powinnaś się urodzić” - usłyszała 4-letnia dziewczynka z Hertfordshire, jeżdżąca na wózku inwalidzkim

Fot. Getty

4-letnia dziewczynka z Hertfordshire jeżdżąca na wózku inwalidzkim usłyszała od przypadkowo spotkanego dorosłego mężczyzny, że jest „odpadkiem społecznym” i „nie powinna się była urodzić”. „Mężczyzna krzyczał jej w twarz” - relacjonuje matka.

Czteroletnia Quinn z Hertfordshire została słownie napadnięta przez dorosłego mężczyznę, gdy szła do szkoły ze swoją mamą i 10-letnim bratem. Dziewczynka porusza się na wózku inwalidzkim, ponieważ ma rzadką chorobę o nazwie Perthes.

Matka dziewczynki, 32-letnia Emma, opowiedziała całą historię na łamach portalu „Metro”: - „Mężczyzna zaczął krzyczeć jej w twarz, mówiąc, że nie powinna się była urodzić, że jest odpadem dla NHS, odpadem społeczeństwa i że powinnam była zrobić aborcję, jeśli wiedziałam, że ona będzie niepełnosprawna. Odepchnęłam go, doszliśmy do szkoły i to właśnie szkoła zadzwoniła na policję.”

Matka Quinn wyznała również: - „Quinn boi się mężczyzn i nie lubi jeździć na wózku inwalidzkim. To sprawiło, że była bardzo zła na świat, ale otrzymaliśmy duże wsparcie”.

Dziewczynka została skierowana do poradnictwa po tym, jak powiedziała swojej mamie, że nie chce by widziano ją na wózku inwalidzkim. Dziecko ma poważne problemy z biodrem, które boli ją podczas chodzenia, dlatego jeździ na wózku - na własnych nogach Quinn jest wstanie zrobić tylko 10-15 kroków za jednym razem.

Policja uznała atak na dziecko, do którego doszło jeszcze we wrześniu, za hate crime w stosunku do osoby niepełnosprawnej.

