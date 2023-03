Nie potrafisz albo zwyczajnie nie lubisz gotować? Obecnie to żaden problem – o takich jak Ty ma się kto zatroszczyć

W dzisiejszych czasach każdy z nas pretenduje po trochu do wielu ról – lekarza, psychologa, specjalisty do spraw międzynarodowych, ekonomisty czy komentatora sportowego. Podobnie jest z gotowaniem – w końcu niezliczone ilości materiałów wideo dostępnych w internecie powinny z nas uczynić przynajmniej przyzwoitego kucharza. I tu, niestety, wpadamy w pułapkę, że „musimy” - „musimy” wiedzieć, jak się gotuje i co więcej, „musimy” to lubić.

Otóż nie – nic nie musimy, dla tych, którzy gotować nie potrafią i, co często się z tym łączy – nie lubią, również można znaleźć rozwiązania, które są zdrowe, smaczne i wygodne.

Uwielbiasz jeść, ale nie lubisz gotować? To nic wstydliwego

Dla wielu ludzi jedzenie stanowi jedną z największych przyjemności w życiu, a jednocześnie przyjemność, której tajniki nie zostały przez nich zgłębione. Wiemy, co lubimy, co nam smakuje, ale nie potrafilibyśmy tego przygotować. - Dawniej na polskich stołach królował schabowy z ziemniakami i kapustą, a na brytyjskich - ryba z frytkami lub pieczone mięso z Yorkshire puddingiem i sosem z proszku. Dziś sztuka gotowania jest znacznie bardziej wyrafinowana, a produkty są odpowiednio do siebie dobierane nie tylko pod kątem walorów smakowych, ale też wartości odżywczych. Samo użycie słowa 'sztuka' nie jest tu przypadkowe – umiejętność łączenia poszczególnych składników i ich doprawiania nabywa się dopiero z czasem, a na odpowiednie doświadczenie i wyczucie trzeba pracować latami. I właśnie dlatego gotowanie nie jest dla każdego - wyjaśnia Tomasz Sagan, ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food specjalizującej się w zbilansowanej, zdrowej diecie.

Jedz zdrowo i smacznie, a o resztę się nie martw

Dziś nie ma już przymusu, by samemu sobie gotować. Przede wszystkim wielu z nas na gotowanie zwyczajnie nie starcza czasu z uwagi na łączenie wymagającej pracy z obowiązkami rodzinnymi i praktykowaniem naszych hobby. Z drugiej strony na rynku działają podmioty, które specjalizują się w dostarczaniu zabieganym ludziom żywności, zdejmując z ich barków długie godziny robienia zakupów i ślęczenia nad garnkami. Jednocześnie też podmioty te oferują tymże zabieganym zbilansowaną, zdrową dietę, o którą wielu ludziom trudno jest się pokusić we własnym zakresie.

- Dieta pudełkowa, bo o niej właśnie mówimy, to najlepsza odpowiedź dla tzw. osób 'niegotujących'. Tych, którzy nie mają na to czasu i tych, którzy zwyczajnie nie mają na to pomysłu. To wygodne rozwiązanie, sprawdzone i uwielbiane przez setki tysięcy ludzi na całym świecie – zachwala Tomasz Sagan z My Fit Food. I dodaje: - Tylko eksperci ds. żywienia są w stanie pilnować, czy na co dzień zjadamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Dieta pudełkowa to zawsze kilka świeżych porcji jedzenia na każdą porę dnia, atrakcyjnych pod względem odżywczym i wizualnym, a także w odpowiednio dobranych ilościach.