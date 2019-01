„Nie porównujcie nas do polityków!” - zaapelował do dziennikarzy profesjonalny klaun

Fot. Twitter/YouTube

David Konyot, międzynarodowej sławy, brytyjski klaun, zaapelował do dziennikarzy o zaprzestanie porównywania polityków do klaunów. Konyot twierdzi, że jest to obraźliwe dla wszystkich profesjonalistów pracujących w cyrku.

„Jestem wielokrotnie nagradzanym, międzynarodowym klaunem muzycznym, stanowię część zaszczytnego zawodu i jestem głęboko urażony niewłaściwym używaniem i błędnym przedstawianiem 'klaunów' przy okazji opisywania zachowań w parlamencie lub innych, chaotycznych zachowań” - napisał Konyot w liście do dziennika „The Guardian”. „Klaun, czy nawet cyrkowiec, żeby właściwie pracować, musi być sprawny i zdyscyplinowany. A w przypadku cyrku wymagana jest praca zespołowa” – dodał brytyjski klaun, którego rodzina doprowadza Brytyjczyków do łez od wielu pokoleń (od blisko 300 lat).

David Konyot zdecydował się zabrać głos w sprawie po tym, jak dziennikarze „The Guardian” określili niektórych brytyjskich polityków mianem „Brexit clowns”. Brytyjczyk podkreślił natomiast, że gdyby Brexit zależał od klaunów, to doszłoby do niego już 2 lata temu, ponieważ wśród klaunów „każdy wie, co ma robić, i robi dokładnie to”, co zostało mu przydzielone.

List do dziennika „The Guradian” nie jest jednak pierwszą próbą Davida Konyota zwracającą uwagę na problem nadużywania w języku potocznym słowa „klaun”. Brytyjczyk już wcześniej skarżył się w tym względzie na łamach dziennika „The Times”. „Przez ostatnie 20 lat słowo 'cyrk' zaczęło służyć do opisywania chaotycznego, politycznego bałaganu. [Cyrk] to jednak wszystko, tylko nie bałagan” - zaznaczył wówczas Konyot.

