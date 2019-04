„Nie można być pewnym, czy obietnice złożone przez premier May przetrwają choć tydzień” - Corbyn ostro o międzypartyjnych rozmowach dotyczących Brexitu

Fot. Getty

Na konferencji Partii Pracy w Walii Jeremy Corbyn nie pozostawił na Theresie May i jej rządzie suchej nitki. Lider laburzystów stwierdził, że prowadzenie rozmów dotyczących Brexitu z rządem, który znajduje się w stanie upadku, jest sporym wyzwaniem.

Muszę powiedzieć, że negocjowanie z rządem, który znajduje się na skraju upadku, jest sporym wyzwaniem - kiedy nie można mieć pewności, czy zobowiązania złożone przez premier przetrwają choć tydzień i gdy zbiorowa odpowiedzialność rządu ustąpiła miejsca zbiorowej nieodpowiedzialności, z ministrami zaprzeczającymi sobie w stacjach radiowych – powiedział Corbyn do członków Partii Pracy zebranych w Walii.

„Politycy już walczą o pozycję, żeby zastąpić Theresę May” - Philip Hammond szczerze o premier May i o sytuacji w Partii Konserwatywnej

Lider laburzystów zaznaczył, że nie rozumie działań Theresy May, która bezustannie zmienia zdanie, a także zarzucił jej, że rozmowy z Partią Pracy ws. Brexitu rozpoczęły się zdecydowanie za późno. - Zaledwie trzy miesiące temu [Theresa May] mówiła, że nie jest przygotowana na to, by wydłużyć Brexit dłużej niż do 30 czerwca. Ale teraz będziemy organizować wybory do Parlamentu Europejskiego, nie wiedząc nawet, czy deputowani brytyjscy zajmą swoje miejsca i na jak długo. To jest zadziwiające – powiedział Corbyn. - Kiedy premier ogłosiła, że chce ze mną rozmawiać, aby znaleźć kompromis ws. Brexitu, oczywiście się zgodziłem. Ale nie dostałem żadnego wcześniejszego powiadomienia dotyczącego zaproszenia [do rozmów]. Dowiedziałem się o tym z telewizji, jak wszyscy – dodał lider laburzystów nie kryjąc oburzenia.

Polka poskarżyła się, że w UK przybiera na wadze. Winna jest przetworzona żywność?

Jeremy Corbym zaznaczył jednak, że toczące się obecnie rozmowy są „poważne i konstruktywne”, a także wyraził nadzieję, że już wkrótce obie strony zdołają osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie ws. Brexitu. - Musimy przesuwać czerwone linie, aby doprowadzić do rzeczywistego kompromisu – stwierdził Corbyn.

Co zmieni się dla imigrantów z UE w przypadku twardego Brexitu, a co po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty z umową?