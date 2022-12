Nie masz pomysłu na święta dla bliskich? Podaruj im to, co najważniejsze

artykuł sponsorowany

Zbliża się koniec roku… znów niepostrzeżenie weszliśmy w okres jesienno-zimowy. Zbliża się wyczekiwany, wspaniały okres świąteczny, czas dla rodziny z piękną tradycją obdarowywania się prezentami. Czy to święty Mikołaj, mikołajki, dziadek mróz (jak ktoś jeszcze pamięta), gwiazdka, czy Nowy Rok i noworoczne postanowienia. Każdy bez trudu wybierze dogodną okazję, aby obdarować najbliższych prezentami.

Zdrowie i odporność to uniwersalna kategoria prezentów. Szczególnie w obecnym, trudnym czasie, czyhających na nasze zdrowie wirusów i stresu dnia codziennego. Brak słońca i kapryśna zimowa aura, wymagają szczególnego poziomu odporności.

Trudno w ferworze przygotowań do świąt i intensywności różnych działań związanych z końcem roku mieć jeszcze głowę do prezentów! My mamy podpowiedź, która niejednej osobie może pomóc. Postęp i cyfryzacja również tutaj wkracza w nasze życie, jeszcze kilka lat temu nie było by to do pomyślenia, a dziś wystarczy usiąść wygodnie w fotelu z filiżanką zimowej herbaty i dosłownie w ciągu kilku minut wysłać prezent do dowolnego kraju dla bliskiej osoby, internet czyni to możliwym. Można np. skorzystać ze Świątecznego Serwisu Prezentowego Apteki Zdrowie-24.pl To jeden z wielu pomocnych serwisów, który sprawi, że kompletowanie i wysyłanie prezentów będzie przyjemnością.

Aby sprawę doprowadzić do końca warto wiedzieć, jakie produkty byłyby szczególnie wartościowe pod względem tworzenia odporności i wzmacniania organizmu w okresie jesienno-zimowym. Tutaj należy zwrócić uwagę, że oprócz odpowiedniej suplementacji od uznanych producentów, gdzie możemy mieć pewność co do dawki i dobrej przyswajalności komponentów tj. witamin i minerałów, należy uwzględnić suplementację naturalnymi produktami, takimi jak olej z czarnuszki, olej lniany, czy syrop z czarnego bzu lub pędów sosny.

Prezent na święta — o czym warto pamiętać?

Obdarowanie najbliższych zestawami podarunkowymi w postaci suplementów, witamin i minerałów, daje pewność prezentu trafionego w dziesiątkę. Co ważne, zamówione produkty mogą być zapakowane na prezent wraz z dołączoną kartką z życzeniami. Czyż nie jest to rozwiązanie idealne? Bez stresu, stania w kolejkach, niemalże jednym kliknięciem możemy dać najbliższym to, co dla ich zdrowia jest ważne i konieczne.

Należy jedynie wziąć poprawkę, że przesyłki międzykontynentalne potrzebują trochę więcej czasu niż np. te na kontynencie europejskim. W Unii Europejskiej potrzeba 2-4 dni na Wyspy łącznie z odprawą celną do tygodnia, Ameryka i Australia co najmniej tydzień, a bardziej tydzień plus, czas dostawy nie jest niestety zależny od nadawcy.

