Nie ma żadnej gwarancji, że obecny lockdown będzie ostatnim - potwierdza minister spraw zagranicznych UK

Brytyjski rząd nie jest w stanie dać gwarancji, że trzeci lockdown w Anglii będzie ostatnim, jak przyznał szef brytyjskiego Foreign Office na antenie Sky News. Minister spraw zagranicznych James Cleverly powiedział, że nie da się dać "100-procentowej pewności" ponieważ "wirusy tak nie działają". "Chcemy, żeby to była ostatnia blokada, nad tym pracujemy" - mówił Cleverly. Dodawał jednak, że "nikt nie może przewidzieć z całkowitą pewnością", co zrobi wirus i jak będzie ewoluował. "Podejmujemy właściwe działania, robimy właściwe rzeczy i mamy ogromną nadzieję, że będzie to ostatni lockdown" - zaznaczał szef brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Rząd UK nie może zagwarantowac, że trzeci lockdown będzie ostatnim

"Nie możemy dać 100% pewności, ponieważ wirusy tak nie działają" - wyjaśniał minister w rządzie Borisa Johnsona. W kwestii perspektywy wyjazdów zagranicznych latem 2021 James Cleverly udzielił wymijającej odpowiedzi, która wpisuje się w obecną retorykę rządu w tej kwestii. "Na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka będzie sytuacja w czasie tegorocznych wakacji" - zwracał uwagę.

Przypomnijmy, w podobny tonie odnośnie całkowitego zamknięcia Anglii wypowiadał się całkiem niedawno sam premier. Boris Johnson chciałby, aby trzeci lockdown okazał się tym ostatnim, ale nie może jednak dać "żelaznej gwarancji", że sytuacja epidemiologiczna nie sprawi, że rząd pod jego kierownictwem wprowadzi czwarty lockdown. Więcej na ten temat i więcej o poniedziałkowym wystąpieniu premiera UK przeczytacie w tekście: "Premier Boris Johnson nie może wykluczyć wprowadzenia czwartego lockdownu w Anglii".

"Wirusy tak nie działają" tłumaczy minister James Cleverly

Według najnowszych danych Office for National Statistics (ONS), we wszystkich regionach Anglii tygodniowa liczba zgonów związanych z COVID-19 wyraźnie spadły. Zobacz najnowsze statystyki dotyczące pandemii w Anglii i Walii.

Zgodnie z najnowszymi tygodniowymi statystykami Office for National Statistics (ONS), liczba zgonów związanych z COVID-19 w Anglii i Walii spadła aż o 13 proc. W tygodniu kończącym się 29 stycznia 2021 ofiar śmiertelnych odnotowano 8433. Natomiast w tygodniu kolejny, kończącym się 5 lutego 2021, liczba zgonów wyniosła 7320. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: "W całej Anglii spadła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Zobacz najnowsze dane ONS".