Nie ma wolnych terminów egzaminu na prawo jazdy w najbliższych miesiącach. Po zniesieniu ograniczeń kolejki są gigantyczne

Fot. Getty

Po wznowieniu egzaminów na prawo jazdy w Anglii i Walii na terminy testów w najbliższym czasie nie ma szans. Setki tysięcy osób musiały przełożyć egzaminy z powodu lockdownu - teraz chcą nadrobić zaległości. Kolejki w ośrodkach szkolenia kierowców w UK są gigantyczne.

Wraz z luzowniem lockdownu w Anglii i Walii już przywrócono możliwość podchodzenia do egzaminów na prawo jazdy - zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. W Irlandii Północnej egzaminy zostają wznowione od piątku 23 kwietnia, a w Szkocji będzie podobnie dopiero od 6 maja.

Terminy egzaminów na prawo jazdy zarezerwowane na kilka miesięcy do przodu

Po wielu miesiącach zawieszenia testów, kolejki są teraz gigantyczne i dostanie się w najbliższym czasie na egzamin na prawo jazdy graniczy z cudem. Szczęśliwcom udało się zdobyć w miarę niedaleki termin, ale obecnie rezerwacje są dokonane na kilka miesięcy do przodu. Większość ośrodków szkolenia kierowców w Anglii i Walii ma zapełnione terminy aż do sierpnia.

Jak podaje BBC, z powodu pandemicznych ograniczeń i zawieszenia testów w styczniu 2021, aż 430 000 osób musiało przełożyć swoje egzaminy na prawo jazdy w UK. Oznacza to, że teraz, po wznowieniu testów, wszystkie te osoby próbują zabukować terminy egzaminów.

Według informacji BBC Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) stara się zapewnić jak najwięcej terminów, by jak najszybciej nadrobić pandemiczne zaległości. DVSA ma oferować dodatkowo aż 2500 egzaminów na prawo jazdy miesięcznie, włączając do swojego kalendarza weekendy oraz bank holidays. Szef agencji Mark Winn zaapelował też do adeptów, by rezerwowali terminy tylko wtedy, gdy są „całkowicie gotowi” do podejścia do egzaminu.