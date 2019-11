„Nie kupuję tego miłego starego dziadka” - Brytyjczyk przypuścił zaskakujący atak na Jeremy'ego Corbyna

Fot. YouTube

Podczas programu publicystycznego „Question Time”, na antenie BBC, młody Brytyjczyk przypuścił zaskakujący atak na Jeremy'ego Corbyna. Odnosząc się do zarzutów względem kierownictwa Partii Pracy o antysemityzm, mężczyzna powiedział wprost: „Nie kupuję tego miłego starego dziadka”.

36-letni Ryan Jacobs bezpardonowo zaatakował Jeremy'ego Corbyna, obecnego, podobnie jak liderzy innych partii politycznych, we wczorajszym programie publicystycznym BBC - „Question Time”. Brytyjczyk przypomniał zarzuty stawiane Partii Pracy odnośnie antysemityzmu i braku stosownej reakcji na ten problem ze strony partyjnych przywódców, i zaznaczył, że boi się o przyszłość swoich córek, gdy widzi, jak Jeremy Corbyn potraktował swoje koleżanki posłanki mające żydowskie korzenie.

Słyszałem, jak mówił pan o wolności słowa i obronie praw człowieka. Mam dwie młode córki i przeraża mnie, gdy patrzę na niektóre posłanki Partii Pracy i na mizoginię, która ma miejsce w Partii Pracy. I patrzę na wideo na YouTube… Ruth Smeeth, żydowska deputowana, została smuszona do wyjścia z konferencji prasowej, a potem, na końcu tej konferencji, pan wesoło rozmawiał z osobą, która sprawiła, że posłanka wyszła. Nie kupuję tego całego 'miłego, starego dziadka', patrzę na video i to mówi mi wszystko, co chcę wiedzieć. Boję się o moje córki, bo widzę, co pan zrobił na tym video. Myślę, że to haniebne – powiedział rozemocjonowany Ryan Jacobs.

Odpowiadając na zarzuty dotyczące antysemityzmu w swojej partii Jeremy Corbyn zachował jednak zimną krew i zaznaczył, że „mizoginia, tak jak i rasizm w każdej postaci, jest absolutnie nie do zaakceptowania, w żadnej formie”.