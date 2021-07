Nie każdy ozdrowieniec może otrzymać paszport covidowy UE. Ograniczenie dotyczy rodzaju testu

Fot. Getty

Nie każdy, kto przeszedł COVID-19 może być uznany za ozdrowieńca i otrzymać unijny cyfrowy certyfikat COVID, według aktualnych przepisów UE - donosi dziennik „Rzeczpospolita”. Jakie zatem warunki trzeba spełniać, by otrzymać unijny paszport covidowy po przechorowaniu koronawirusa, zwalniający z kwarantanny między innymi w Polsce?

Według aktualnych zasad obowiązujących w Polsce, osoby podróżujące bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do Polski muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie wjazdowej. Wśród wyjątków od kwarantanny w PL wymieniono między innymi ozdrowieńców - jednak fakt przechorowania COVID-19 musi być poświadczony stosownym dokumentem, na przykład unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID, zwanym też potocznie paszportem covidowym UE.

Unijny paszport covidowy nie dla wszystkich ozdrowieńców

Oczywiście trzeba też wiedzieć, że w przypadku podróży do Polski można także przedstawić inne zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem (np. odpowiednie zaświadczenie z NHS). Ważne bowiem jest to, że według zasad przedstawionych na polskich stronach rządowych gov.pl, tzw. ozdrowieńcami są: „osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

W przypadku podróży wyłącznie z UK do PL (bez przejeżdżania przez inne państwa UE lub bez dalszej podróży wakacyjnej do innego unijnego kraju), unijne cyfrowe zaświadczenie covidowe obecnie nie jest koniecznym warunkiem przekroczenia polskiej granicy czy zwolnienia z kwarantanny w PL.

Paszport covidowy UE jest jednak o tyle wygodnym dokumentem w obecnych czasach, że ułatwia podróż nie tylko z UK do Polski, ale również w obrębie Unii Europejskiej. Przykładowo, od 6 sierpnia we Włoszech paszport covidowy (potwierdzający szczepienie co najmniej jedną dawką, negatywny wynik testu lub bycie ozdrowieńcem) będzie warunkiem wstępu między innymi do wnętrza restauracji - czytamy na stronach gov.pl. Warto więc wiedzieć, że warunkiem otrzymania certyfikatu (w przypadku bycia ozdrowieńcem) jest (oprócz między innymi udokumentowanego zakończenia kwarantanny/izolacji) pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak jednak donosi „Rzeczpospolita”, nie może to być jakiekolwiek test - musi to być test RT-PCR. Oznacza to, że pozytywny wynik testu antygenowego nie kwalifikuje do uzyskania unijnego certyfikatu covidowego dla ozdrowieńców.

Niestety, wiele osób nie jest świadomych tego ograniczenia, a testy antygenowe są obecnie jedną z najpopularniejszych form testowania - ze względu na niską cenę. W tym kontekście dziennik „Rzeczpospolita” opisał historię pewnego Polaka, który pomimo faktu przechorowania COVID-19, a nawet hospitalizacji i szpitalnego wypisu, nie otrzymał unijnego cyfrowego certyfikatu COVID - właśnie dlatego, że wykonał test antygenowy, a nie test RT-PCR.

Przedstawiciele NFZ, cytowani przez „Rzeczpospolitą”, w następujący sposób wyjaśniają unijne ograniczenia (nieco inne niż ograniczenia zapisane w polskich przepisach): „nie każdy ozdrowieniec w rozumieniu polskich przepisów może otrzymać zaświadczenie o powrocie do zdrowia [w formie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID - przyp. red.], ponieważ zgodnie z wymogami prawa unijnego może ono zostać wystawione tylko i wyłącznie pacjentom, którzy przebyli chorobę COVID-19, i jednocześnie fakt ich zakażenia został wykazany na podstawie testu RT-PCR. (…) potwierdzenie zakażenia pacjenta wirusem SARS-CoV-2 innym testem nie jest wystarczające dla wygenerowania takiego certyfikatu”.

Kto może być zwolniony z kwarantanny w Polsce?

Przypomnijmy, że obecnie istnieje szereg wyjątków od kwarantanny w PL, obowiązujących w przypadku bezpośredniej podróży z UK. Wśród najważniejszych wyjątków zwolnionych z kwarantanny wjazdowej w Polsce należy wymienić:

w pełni zaszczepione szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (przy czym od podania ostatniej dawki musi upłynąć co najmniej 14 dni, licząc od dnia następującego po szczepieniu) - szczepienie musi być potwierdzone stosownym dokumentem (może to być na przykład unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie osobyszczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (przy czym od podania ostatniej dawki musi upłynąć co najmniej 14 dni, licząc od dnia następującego po szczepieniu) - szczepienie musi być(może to byćunijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie Unijnego Certyfikatu Covid UCC , zaświadczenie z NHS lub angielski paszport covidowy NHS Covid Pass );

dzieci do 12. roku życia , podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19 lub są przedstawicielami linii lotniczych;

potwierdzone stosownym dokumentem (może to być na przykład unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie ozdrowieńcy, czyli „osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej” - czytamy na stronie gov.pl; przejście zakażenia musi być(może to byćunijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie Unijnego Certyfikatu Covid UCC lub zaświadczenie z NHS);

„Na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 !!! Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych” - czytamy na stronie Straży Granicznej (adres: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html); według informacji na stronach rządowych gov.pl, certyfikat unijny dotyczący negatywnego wyniku może zostać wydany zarówno na podstawie testu PCR, jak i testu antygenowego ;

na kwarantannę nie są też kierowane osoby, które po przekroczeniu granicy RP, będą przebywać na terenie Polski maksymalnie 24 godziny - osoby te muszą jednak posiadać bilet lotniczy, potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin

oprócz okoliczności wskazanych wyżej, w Polsce obowiązują też inne wyjątki od kwarantanny (np. dyplomaci czy żołnierze), które można znaleźć m.in. na oficjalnych stronach Polskiej Straży Granicznej - strazgraniczna.pl.

Dokumenty, poświadczające status covidowy podróżnego muszą być wystawione albo w języku polskim albo angielskim.