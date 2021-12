„Nie jesteśmy maszynami, a Boris nas wykorzystuje” - wyczerpana pielęgniarka zabrała głos ws. podania osobom dorosłym boosterów

Fot. Getty

Boris Johnson chciałby, aby dawka przypominająca przeciwko Covid-19 została zaoferowana wszystkim dorosłym mieszkańcom Anglii do końca roku. Ale, jak się okazuje, personel medyczny jest zbyt wyczerpany, by temu podołać, a jedna z pielęgniarek rzuciła właśnie oskarżenie, że premier próbuje ponownie wykorzystać pracowników NHS.

Premier Boris Johnson obawia się nowego, znacznie bardziej zjadliwego wariantu Omikron i chce, żeby do końca roku wszystkie uprawnione osoby dorosłe miały okazję otrzymać przypominającą dawkę szczepionki, tzw. booster. Premier wystosował w tej sprawie nawet specjalny list do pracowników NHS, w którym napisał: „Potrzebuję waszej pomocy, aby przeprowadzić najszybszą, największą akcję szczepień, jaką ten kraj kiedykolwiek widział. Wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że jesteście zmęczeni i znużeni. Ze swojej strony mogę was zapewnić, że ten rząd zrobi wszystko, aby zapewnić wam potrzebne wsparcie”.

Boris Johnson znów zwodzi NHS?

Pielęgniarka Kirsty Brewerton zareagowała na list premiera do NHS z nieukrywanym oburzeniem, zastanawiając się, jak Boris Johnson miał „czelność”, by wydać takie oświadczenie w obliczu kryzysu kadrowego i „awantury” o podwyżki dla personelu medycznego. W ostrym liście skierowanym do Partii Konserwatywnej pielęgniarka oskarżyła premiera o wykorzystywanie dobrej woli personelu NHS, prosząc o „więcej i więcej” w zamian za „nic, prócz pustych obietnic”. „Jeśli tak istotnym jest, aby wzmocnić Wielką Brytanię, to ważne jest, abyśmy mieli siłę roboczą, aby to zapewnić, przy jednoczesnym utrzymaniu innych usług. Zapewniam, że obecnie nie jesteśmy w stanie zrobić tego w sposób bezpieczny. Potrzebujemy większego wsparcia, niż klaskanie i podwyżki płac poniżej inflacji, które oznaczają stratę. Jeśli chcesz zrobić wszystko, aby nas wesprzeć, to zapłać nam godziwą pensję” - czytamy w oskarżycielskim liście.

Kirsty Brewerton napisała list w imieniu grupy NHS Say No, która od miesięcy ostrzegała przed masowym exodusem pracowników ze służby zdrowia z powodu kiepskich zarobków i warunków pracy. Grupa wzywa do 15-proc. podwyżek płac i zrekompensowania w ten sposób dekady realnych cięć.