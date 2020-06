„Nie jesteście sami”- rząd przypomina, że jest dostępna pomoc dla ofiar przemocy domowej w kampanii #YouAreNotAlone

Rząd przypomina ofiarom przemocy domowej, że pomimo pandemii Covid -19, wciąż dostępne jest wsparcie, czy to w postaci interwencji policyjnej, czy też pomocy instytucji zajmujących się tym na co dzień. #YouAreNotAlone to inicjatywa rządowa, której celem jest informowanie właśnie o dostępności tej pomocy.

Przemoc domowa to nie tylko przemoc fizyczna, ale także psychiczna, seksualna, emocjonalna, ekonomiczna. Dopuszczać przemocy może się nie tylko były lub obecny partner, ale także inny członek rodziny. Ktokolwiek jest jej sprawcą i jakiejkolwiek formy przemocy się dopuszcza, każdy jej rodzaj jest przestępstwem.

Kampania ma na celu zapewnienie ofiar przemocy, że wciąż mogą opuścić dom, pomimo pandemii Covid-19 jeśli tylko to możliwe. Każdy, kto jest bezpośrednio zagrożony powinien zadzwonić na alarmowy numer policyjny 999. Każdy, kto doświadcza przemocy domowej może znaleźć wsparcie na gov.uk/domestic-abuse lub pod czynnym całą dobę numerem telefonu organizacji Refuge: 0808 2000 247.

Dla ofiar przemocy, także tych, które obawiają się o swój status emigracyjny, przesłanie jest to samo- nie jesteś sama, policja wciąż interweniuje i organizacje pomocowe działają.

„W tej chwili są zalecenia, aby pozostawać w domach, aby pozostać bezpiecznym i ochraniać innych, ale my wiemy, że niektóre osoby w domu wcale nie są bezpieczne tak, jak być powinny.” - dodaje Nola półtorak z Polish Psychologists Association.

„Jeśli mieszkasz z kimś, kto Cię bije, straszy, lub robi cokolwiek, co sprawia, że nie czujesz się bezpieczna, powinnaś działać natychmiast. Nikt nie powinien być ofiarą przemocy domowej, nikt nie powinien być w tej sytuacji sam i nie jest wstydem szukanie pomocy. Pomimo, że podjęcie takich kroków wydaje się bardzo trudne, istnieje wiele instytucji, które Ci pomogą. Wspieram rządową kampanię #YouAreNotAlone i namawiam wszystkich, którzy mają obawy związane z przemocą domową do szukania natychmiastowej pomocy.”

Dowiedz sie więcej na: