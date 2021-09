"Nie grożą nam braki paliw" - zapewnia minister transportu, gdy na stacjach ustawiają się długie kolejki

Jednocześnie apeluje o tankowanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Brytyjski minister transportu Grant Shapps w programie Andrew Marra na antenie BBC zapewniał, że w Wielkiej Brytanii nie zabraknie paliwa, ale kierowcy powinny zachowywać się "rozsądnie" i tankować tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Długie kolejki wciąż ustawiają się przed niektórymi stacjami benzynowymi w Wielkiej Brytanii. W wyniku zwiększonego popytu sieć EG Group, która na terenie UK ma około 350 punktów, podjęła decyzję o racjonowaniu paliwa. Wprowadzono limit zakupu benzyny na jednego klienta i wynosi on 30 funtów. BP ogłosiło tymczasowe zamknięcie 20 ze swoich 1200 stacji. Do tego "niewielka liczba" stacji działających pod marką Tesco należących do Esso (grupa ExxonMobil) również ma problemy z pełną dostępnością paliwa. Przyczyny obecnej sytuacji leżą w braku kierowców ciężarówek i problemami z łańcuchem dostaw.

Nie ma problemów z brakami paliwa, zapewnia minister transportu

Brytyjskie władze od początku kłopotów na stacjach paliw zaznaczały, że nie ma najmniejszych powodów do paniki, podkreślając, że na rynku nie zabraknie benzyny i oleju napędowego. Zapasy tych paliw są wystarczające. Problem ten został również zaadresowany przez brytyjskiego ministra transportu Granta Shappsa na łamach telewizyjnego programu "The Andrew Marr Show". Zaznaczał, że nie ma żadnej mowy o "brakach paliwa".

Członek gabinetu Borisa Johnsona zaznaczał, że obecna sytuacja wynika z tego, że ludzie zaczęli panicznie tankować swoje samochody. Zaapelował do wszystkich o odpowiedniee zachowanie w tej kwestii. Kierowcy powinny zachowywać się "rozsądnie" i tankować tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, zdaniem ministra Shappsa.

Szef resortu transportu zapewnił również, że rząd podejmuje już odpowiednie działania, aby zapobiec niedoborom wśród kierowców ciężarówek. Trwają prace nad programem, dzięki któremu możliwe byłoby ułatwienie zagranicznym pracownikom podejmowanie pracy w roli kierowców HGV na Wyspie. Dzięki tymczasowemu złagodzeniu przepisów imigracyjnych możliwe będzie wydanie tymczasowych wiz dla obywateli krajów unijnych. Szczegóły poznamy w najbliższym czasie, ale mówi się o wydaniu do 5000 takich pozwoleń na pracę.

