Nie dostaliście specjalnego wydania Polish Express? Możecie je pobrać tutaj

Specjalny numer gazety Polish Express ukazał się już w londyńskich punktach dystrybucji. Trafił do polskich sklepów, a w ubiegłą niedzielę był także rozdawany przed kościołami na Ealingu, Tooting, Angel oraz w Portsmouth. Aby mieć pewność, że każdy z Was będzie miał dostęp do tego wyjątkowego wydania naszej gazety, umieściliśmy je także w Internecie.

W związku z tym, że wielu Czytelników pisze do nas pytając o specjalny przedświąteczny numer gazety Polish Express, która ukazała się już na londyńskim rynku, chcieliśmy poinformować wszystkich tych, którym nie udało się jej dostać, że jest ona dostępna już ONLINE>>

Zachęcamy Was, drodzy Czytelnicy, abyście – w przypadku gdy już nie możecie dostać naszego papierowego wydania w punktach dystrybucji ze względu na duże nim zainteresowanie – przeczytali je w formie PDF-a. Znajdują się tam wszystkie informacje, którymi chcieliśmy się z Wami podzielić przed Świętami Bożego Narodzenia.

Oprócz najważniejszych wiadomości związanych z Brexitem, statusem osoby osiedlonej, a także oprócz artykułów związanych z lżejszymi i świątecznymi tematami, znajdziecie także wywiady z niezwykłymi Polakami oraz przygotowany specjalnie dla Was dodatek.

W niedzielę 9 grudnia po mszach w kościołach na Ealingu, Tooting, Angel i Portsmouth będziemy rozdawać świąteczny numer Polish Express!

Został on przeznaczony dla brytyjskiej Polonii, a jego zadaniem jest ułatwienie Wam ubiegania się o zwrot pieniędzy, które mogły każdemu z Was zostać niesłusznie naliczone przez brytyjskie banki w postaci okrytego złą sławą na Wyspach PPI. Temat nagłaśniamy teraz z tego względu, że w sierpniu 2019 roku upływa ostateczny termin ubiegania się o zwroty z tytułu Payment Protection Insurance.

Sięgnijcie zatem po świąteczny numer Polish Express i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy>>

Już tylko rok pozostał na zgłoszenie roszczenia o PPI (Payment Protection Insurance)