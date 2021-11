NIE dla obowiązkowych szczepień i przywrócenia restrykcji, obiecuje Sajid Javid [WIDEO]

Szef brytyjskiego resortu zdrowia zapewnia, że rząd nie wprowadzi ani obowiązku szczepień, ani dalszych restrykcji. Pomimo rosnącej liczby przypadków w Europie, Sajid Javid podkreślał, że brytyjskie władze nie zmienią swojej polityki w tym względzie.

Minister zdrowia w wywiadzie dla telewizji Sky News kategorycznie wykluczył wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Sajid Javid nigdy nie zaakceptuje zmuszania ludzi do szczepienia, ponieważ jego zdaniem "przyjęcie szczepionki powinno być pozytywnym wyborem". Zdaniem Javida lepiej przekonywać, niż zmuszać. "Jeśli chodzi o obowiązkowe szczepionki dla ogółu ludności, nie sądzę, żeby było to coś, nad czym kiedykolwiek będziemy się zastanawiać" - mówił. Jednocześnie zaznaczał, iż w obecnej chwili nie ma potrzeby wprowadzania zimowego "planu B", z którym wiązałoby się przywrócenie niektórych restrykcji covidowych. Zamiast maseczek oraz zalecenia pracy z domu mają wystarczyć obecnie obowiązujące środki oraz "niezwykle udany program szczepień przypominających", jak mówił Javid. W jego ramach "podano już prawie 15 milionów szczepionek przypominających", co stanowi około jednej czwartej populacji na Wyspach w wieku powyżej 12 lat.

Dodajmy jednak, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to brytyjski rząd podejmie decyzję o wprowadzeniu restrykcji.

Brytyjski minister zdrowia z zdecydowaną deklaracją

Zobacz rozmowę z brytyjskim ministerem zdrowia w Sky News:

Sajid Javid zapewnia, że szczepienia przeciwko koronawirusowi nie staną się obowiązkowe

"Jeśli będziemy potrzebowali podjąć dalsze środki, w tym plan B, wtedy to zrobimy, ale nie jesteśmy w tym momencie" - mówił minister Javid w telewizji Sky News. "Gdy wszyscy czekamy na Boże Narodzenie, to bardzo smutne patrzeć na rosnące przypadki - wzrosty w części Europy. Zawsze wiedzieliśmy, że ten wirus uwielbia zimę, lubi zimne, ciemne dni, które przynosi zima i musimy się upewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby się przed tym chronić" - cytujemy słowa szefa resortu zdrowia za PAP`em.

"Cóż, pierwszą rzeczą, którą powiedziałbym, jest to, że podjęliśmy trudną decyzję o powrocie [do życia bez restrykcji - przyp.red.] na początku lata. Jeśli masz zamiar to zrobić, najlepiej zrobić to latem - jest o wiele bezpieczniej zrobić to latem. Niestety, inne kraje w Europie tego nie zrobiły. Jednak patrząc w przyszłość, w kierunku zimy, musimy upewnić się, że zachowamy ostrożność i nie popadniemy w samozadowolenie" - tak brzmiała odpowiedź Javida na pytanie o "plan B".

Poza tym rząd UK nie zamierza wprowadzać "planu B" i zaostrzać restrykcji

Czy Wielka Brytania zdecyduje się na tak radyklane działania w kwestii pandemii, jak choćby Austria? Jak zapewniał Sajid Javid nic takiego nie będzie miało miejsca. Warto dodać, że liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, zauważalnie rośnie. Obecnie liczba przypadków utrzymuje się na poziomie 40 tysięcy.