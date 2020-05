„Nie cieszę się z powrotu do pracy. Jest za wcześnie - moje zaufanie do środków bezpieczeństwa jest, delikatnie mówiąc, niskie” - mówi pracownik z UK

Fot. Getty

Coraz więcej mieszkańców Wielkiej Brytanii wraca do pracy. Niektórzy cieszą się z tego - dla innych obecna sytuacja jest powodem silnego stresu. Jedna z osób zatrudnionych w UK wyznała BBC:„Nie podoba mi się, że wracam do pracy. Jest za wcześnie (….) moje zaufanie do środków bezpieczeństwa jest, delikatnie mówiąc, niskie”…

W ciągu ostatniego tygodnia tysiące mieszkańców Wielkiej Brytanii powróciło do pracy - bez względu na to, czy tego właśnie chcieli, czy nie. BBC przeprowadziło wywiad z jednym z brytyjskich pracowników, który powrócił do pracy niedługo po tym, jak wprowadzono nowe zasady lockdownu w Anglii. Mężczyzna ma na imię Andrew i pracuje w firmie stolarskiej w Manchesterze.

„Nie cieszyłem się z powrotu, ponieważ wydaje mi się, że jest za wcześnie” - mówił na łamach BBC. - „Czułem jednak, że powinienem podtrzymać działalność firmy. Nie chcę być bezrobotny w czasie, gdy, jak podejrzewam, będzie niewyobrażalna globalna recesja”.

„Każdy, kto nie zastosuje się do nowych zasad, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu” - relacjonował Andrew, odnosząc się do nowych zasad bezpieczeństwa prowadzonych w miejscach pracy z powodu lockdownu. „To nie jest duża firma, więc moje zaufanie do wdrażania środków bezpieczeństwa jest, delikatnie mówiąc, niskie” - powiedział.

Nowe zasady bezpieczeństwa w miejscach pracy

Obecnie wszyscy pracownicy fabryk muszą chodzić w maskach ochronnych na twarzach, trzeba również zakładać rękawiczki ochronne - wtedy, gdy w miejscu pracy niemożliwe jest zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego. Jak podaje BBC, pracodawca mężczyzny, z którym przeprowadzono wywiad, rozłożył również czasy przerwy i podwoił liczbę zmian sprzątających. Mężczyzna wciąż jednak obawia się o swoje zdrowie i nie ma zaufania do podejmowanych środków bezpieczeństwa.

Zwiększona liczba zgłoszeń do organów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy prawie 5000 osób skontaktowało się z organami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłaszając swoje obawy, dotyczące środków ochronnych w miejscu pracy. Health and Safety Executive poinformowało, że w 321 przypadkach inspektorzy sanitarni poprosili pracodawców o wykazanie, jakie nowe środki zostały podjęte, a 27 pracodawców otrzymało polecenie poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.