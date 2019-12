"Nie chcę już nigdy tu wracać i tyle" - emigrant po wizycie w kraju na święta upewnił się, że Polska to nie kraj dla niego

Czy życie na emigracji jest lepsze do tego w Polsce?

Czy pobyt w Polsce na święta sprawił, że chcecie wrócić do kraju?

"Na co dzień mieszkam za granicą. Do Polski zjeżdżam średnio raz na kilka miesięcy. Polska nie jest krajem dla mnie" - komentuje nasz rodak po świątecznej wizycie w kraju ojczystym.

Portal "Wirtualna Polska" przytacza historię pewnego Polaka przebywającego na emigracji, który, jak chyba każdy, tęskni za swoją ojczyzną. Ale kiedy już przyjedzie do Polski to jedynie utwierdza się w przekonaniu, że wyjazd z tego kraju to był jednak dobry pomysł. Cytowany przez WP imigrant z kraju wyjechał, bo Polska nie jest dla niego. "Chamstwo się zdarza, jak wszędzie, ale nie jest ono przyjętą normą i cnotą" - komentował. Jego zdaniem lepiej jest być imigrantem i obcokrajowcem na obczyźnie, niż Polakiem w Polsce.

>> POBIERZ PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<

Z okazji świąt Bożego Narodzenia bohater artykułu odwiedził jednak rodzime strony i... tylko upewnił się w swoim przekonaniu. Abstrahując już od kwestii zawodowych i rynku pracy, zarobków i pieniędzy, szeroko pojęte "życie" w PL po prostu jest nieprzyjemne. Grupki dresiarzy, psy puszczane samopas, pokrzykiwanie na kasjerki w sklepach, nieużywanie zwrotów grzecznościowych, propaganda w mediach... Długo można by tak wymieniać.

"Nie chcę już nigdy tu wracać i tyle. Coś ze mną nie tak, czy ktoś ma podobnie?" - w taki sposób emigrant podsumował swój bożonarodzeniowy pobyt w swojej ojczyźnie. Pojawiło się wiele głosów w podobnym tonie.

Czytaj także: Powrót do Polski: „Choć rozsądek woła ‘zostań’, to serce podpowiada ‘wracaj’”. Zobacz, co skłoniło Polaka do reemigracji

"Polacy zapomnieli o zwrotach grzecznościowych, chamstwo jest obecnie cnotą", "po 42 latach wróciłem do Polski, gdyż zawsze tego chciałem. Jestem tutaj trochę ponad rok i już szukam domu w innym kraju", "mieszkam od 5 lat w UK i po tych latach powiem jedno polska nie jest wcale 100 lat za zachodem a conajmiej 300". Co ciekawe, głosów biorących w obronę Polskę było zdecydowanie mniej...

A co wy sądzicie o tej sytuacji? Czy postawiliście już krzyżyk na Polsce czy jednak planujecie powrót? Nie przeraża Was mentalność ludzi znad Wisły? Wyraźcie swoje zdanie na ten temat na naszym profilu na FB!