Nie będzie wydłużenia EU Settlement Scheme. Minister ds. imigracji wykluczył taką możliwość na tydzień przed zakończeniem programu

Fot. Getty

Minister ds. imigracji Kevin Foster potwierdził, że nie będzie wydłużenia programu EU Settlement Scheme. Według ministra ruch taki nie tylko nie byłby pożądanym rozwiązaniem, ale też wprowadziłby więcej niepewności.

[Program] EU Settlement Scheme został uruchomiony w marcu 2019 r. Uważamy, że ludzie mieli mnóstwo czasu na złożenie wniosku. Świadczy o tym sam fakt, że do końca zeszłego miesiąca złożono ponad 5,6 mln wniosków. Chcę powiedzieć jasno – nie będziemy przedłużać tego terminu. A mówiąc jeszcze prościej - wydłużenie terminu samo w sobie nie jest rozwiązaniem pozwalającym na dotarcie do osób, które jeszcze nie złożyły wniosku. Z kolei my moglibyśmy się znaleźć w takiej sytuacji, w której moglibyśmy zostać poproszeni o ponowne wydłużenie terminu, tworząc jeszcze większą niepewność – zaznaczył minister Kevon Foster w najnowszym wywiadzie, na tydzień przed planowanym zakończeniem programu EUSS.

Settled status – co robi rząd?

Rząd cały czas utrzymuje, że robi wszystko, aby dotrzeć do osób, które jeszcze nie zaaplikowały o status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej. Downing Street poinformowało niedawno, że próbuje zidentyfikować kilkadziesiąt tysięcy Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie złożyli jeszcze wniosku w programie EU Settlement Scheme. Rząd utrzymuje też, że potrzeba uregulowania swojego statusu dotyczy jedynie niewielkiej grupy obywateli UE, a także że wystarczy, aby osoby te złożyły swoje wnioski w terminie. Imigranci, którzy będą czekali na rozpatrzenie swojego wniosku po 30 czerwca, nie zostaną do czasu doręczenia im decyzji pozbawieni żadnych praw.

Najnowsze dane pokazują, że na rozpatrzenie wniosku o settled status lub pre-settled status czeka jeszcze kilkaset tysięcy ludzi. Z kolei, jak podaje Home Office, w ostatnim czasie do urzędów wpływa ok.10 000 - 12,000 aplikacji dziennie. Kevin Foster ujawnił także, że funkcjonariusze organów ścigania będą uprawnieni do wystawienia 28-dniowego zawiadomienia wszystkim osobom, które mogą kwalifikować się do programu EU Settlement Scheme, a które nie są w stanie udowodnić swojego statusu na Wyspach. To ma stanowić dla takich osób sygnał, że muszą one podjąć pilne działania w celu ustalenia swojego statusu prawnego w UK poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.