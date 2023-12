Życie w UK Nie będzie tak drastycznej podwyżki progu zarobków wymaganego dla wizy rodzinnej

Brytyjski rząd wycofuje się z podniesienia progu zarobków umożliwiającego uzyskanie wizy rodzinnej z 18 600 do 38 700 funtów. Podwyżka wprawdzie będzie, ale łagodniejsza…

Na początku tego miesiąca minister spraw wewnętrznych, James Cleverly powiedział Izbie Gmin, że zamierza podnieść próg zarobków umożliwiający uzyskanie wizy rodzinnej z 18 600 do 38 700 funtów. Ministrowie stwierdzili jednak, że podwyżka ta jest za duża i zmniejszono ją do 29 000 funtów. Później ma być stopniowo zwiększana.

Próg zarobków dla wizy rodzinnej

Zmiany dotyczące progu zarobków dla uzyskania wizy rodzinnej mają wejść w życie wiosną przyszłego roku i nie być tak gwałtowne, jak wcześniej zapowiadano. Z czasem próg ten ma być podnoszony. Ale nie podano jeszcze, o ile i w jakich okresach.

Ruch ten odbywa się w ramach planu ograniczenia imigracji, nad którą – jak się okazało – obecny rząd nie panuje. Z okazji skorzystała Partia Pracy, która wytknęła torysom chaos. Minister spraw wewnętrznych w Gabinecie Cieni, Yvette Cooper stwierdziła, że ministrowie nie przeprowadzili nawet odpowiednich konsultacji w sprawie ustalenia nowego progu zarobków.

Pomysł podwyższenia progu spotkał się z ostrą krytyką. Pojawiły się też ostrzeżenia, że nowe przepisy wizowe doprowadzą do izolacji rodzin.

Ograniczenie imigracji

Na początku tego miesiąca rząd przedstawił swój plan dotyczący ograniczenia imigracji. Nastąpiło to po publikacji danych pokazujących, że imigracja do UK osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom. Oficjalne dane pokazują, że migracja netto wzrosła do 745 000 w 2022 roku.

W związku z tym minister spraw wewnętrznych, James Cleverly zapowiedział, że od wiosny 2024 roku większość zagranicznych pracowników, którzy chcą przyjechać do UK, będzie musiała zarabiać co najmniej 38 700 funtów rocznie. Tylko wtedy będą mogli kwalifikować się do wizy dla wykwalifikowanych pracowników. Wtedy też minister dodał, że ten sam próg będzie miał zastosowanie także w przypadku kwalifikowania się do otrzymania wiz rodzinnych. I tyle samo będą musieli zarabiać obywatele Wielkiej Brytanii, Irlandii lub osoby osiedlone, aby mogły sprowadzić członków swoich rodzin do UK.

Teraz jednak Lord Sharpe z Home Office potwierdził wycofanie się z tego planu. Powiedział, że próg wzrośnie do 29 000 funtów na wiosnę, a następnie będzie wzrastał „stopniowo”, aby zapewnić „przewidywalność”. Powiedział, że plan zakłada, iż ​​ostatecznie próg tej wzrośnie do 34 500 funtów, a następnie do 38 700 funtów. Nie podano jednak w związku z tym żadnych dat.

Co z tymi, którzy posiadają już wizę rodzinną?

Home Office potwierdziło również, że osoby, którym będzie zależało na przedłużeniu wiz rodzinnych, nie będą będą musiały spełnić podwyższonego kryterium progu zarobków. W rządowym arkuszu informacyjnym wskazano, że w przypadku osób, które posiadają już wizę rodzinną, ich wnioski będą nadal oceniane pod kątem obowiązującego jeszcze (starego) poziomu dochodów.

Oficjalne statystyki pokazują, że w roku poprzedzającym wrzesień wydano 82 395 wiz rodzinnych – 79 proc. dla partnerów/partnerek, 13 proc. dla dzieci i 8 proc. dla pozostałych członków rodziny.