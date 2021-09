Nie będzie przedłużenia dodatku do Universal Credit w postaci 20 funtów tygodniowo. Rząd odrzucił apele ministrów

Brytyjski rząd odrzucił apele ze strony ministrów dotyczące przedłużenia dodatku do Universal Credit. Pomoc dla osób pobierających zasiłki w postaci 20 dodatkowych funtów tygodniowo zostanie wstrzymana 6 października.

Rząd Borisa Johnsona odrzucił apele ze strony polityków z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, aby podtrzymać dodatek w wysokości 20 funtów tygodniowo do Universal Credit, który został wprowadzony w czasie pandemii.

Nie będzie przedłużenia dodatku do Universal Credit

Minister ds. Pracy i Emerytur, Therese Coffey poinformowała, że dodatek 20-funtowy do Universal Credit będzie obowiązywał do 6 października. Zmiana ta będzie wiązała się ze stratą rzędu 1 040 funtów rocznie dla milionów rodzin w UK pobierających świadczenia socjalne.

- Teraz gospodarka się otworzyła i słuszne rząd chce się skoncentrować na wsparciu ludzi w powrocie do pracy oraz tych, którzy pracują w rozwoju ich kariery. Naszym zamiarem jest wsparcie 2 milionów ludzi w rozpoczęciu i kontynuowaniu pracy przez nasz Plan for Jobs o wartości 33 miliardów funtów – napisała Coffey w swoim liście do ministrów, którzy apelowali do niej o przedłużenie dodatku do Universal Credit.

500 000 ludzi znajdzie się w biedzie

Jak podało Joseph Rowntree Foundation – rezygnacja z dodatku do Universal Credit sprawi, że 500 000 ludzi znajdzie się w biedzie, a Citizens Advice ostrzegło, że jedna trzecia osób korzystających z zasiłków zostanie zmuszona do zadłużenia się.

We wspólnym liście do Coffey ministrowie zwrócili jej uwagę na fakt, że zawieszenie dodatku sprawi, iż miliony osób stracą ponad 1000 funtów rocznie „w czasie, w którym najbardziej potrzebują wsparcia finansowego”.