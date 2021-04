Nie będzie pełnego śledztwa sprawie lobbingu Davida Camerona na rzecz Greensill Capital

Brytyjski rząd odrzucił zaprezentowany przez opozycyjną Partię Pracy pomysł przeprowadzenia parlamentarnego śledztwa w sprawie lobbingu prowadzone dla Greensill Capital przez Davida Cameron. Niewykluczone jednak, że jakieś postępowanie w tej sprawie się odbędzie.

W Wielkiej Brytanii wybuchł polityczny skandal z byłym premier UK w roli głównej. David Cameron miał namawiać członków gabinetu premiera Borisa Johnsona do udzielenia pożyczek firmie Greensill Capital, w której miał udziały. Co więcej, pieniądze te miały pochodzić z CCFF, specjalnego funduszu stworzonego przez Bank of England oferującego wsparcie firmom zmagającym się ze skutkami epidemii koronawirusa. Greensil chyliło się ku upadkowi, a dzięki "poduszcze" finansowej straty udało by się przedłużyć, jego "agonię", na czym straciliby podatnicy, a zyskałby Cameron i wierchuszka firmy. Co prawda Boris Johnson jest zaniepokojony tą sytuacją, ale projekt powołania specjalnej komiksji w tej sprawie został odrzucony przez jego rząd...

Polityk, stojący na czele brytyjskiego rządu w latach 2010-2016, w 2018 roku zaczął pracę w strukturach Greensill, w roli doradcy nie pobierającego żadnego wynagrodzenia, jednak posiadającego sporą część udziałów (potencjalnie wartych nawet do 70 milionów funtów). Firma upadła w marcu 2021 roku, a Cameron próbował przekonać przedstawicieli rządu do wsparcia Greensill Capital w formie większego dostępu do pożyczek z budżetu państwa.

Nie będzie komisji śledczej w sprawie lobbingu byłego premiera UK

Byłemu premierowi w tej sprawie nie udało się nic wskórać, ale wiadomo, że odbył kilka spotkań. Jak ustalono, Cameron pisał SMS`y do kanclerza skarbu Rishiego Sunaka, prosząc o włączenie firmy do rządowego programu pożyczkowego związanego z Covid. Rozmawiał również ministrami skarbu Jesse Normanem i Johnem Glenem, a także spotkał się z Mattem Hancockiem - wraz z samym Lexem Greensillem - "na prywatnym drinku", jak zostało to określone, aby omówić nowy system płatności dla pracowników NHS.

Porządkując fakty trzeba zwrócić uwagę, że Greensill Capital nie otrzymał co prawda pożyczki w ramach CCFF, ale firmie udało się zabezpieczyć wsparcie w ramach innego programu rządowego (CLBILS). Ile pożyczono? Mówi się o kwotach rzędu 50 mln funtów. W marcu w sprawie działań Camerona organ nadzorujący lobbystów przeprowadził postępowanie dochodząc do konkluzji, że żadne przepisy nie zostały złamane. Niemniej, sam Cameron przyznał, że jego kontakty z członkami rządu powinny odbywać się formalną drogą. Z kolei Sunak i Hancock utrzymują, że nie mają sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.

Czy David Cameron popełnił jakieś przestępstwo, czy złamał prawo?

Trzeba również zaznaczyć, że niejako równolegle prowadzone jest również postępowanie w sprawie samego Lex Greensill, szefa Camerona, który wcześniej, w okresie gdy ten był szefem rządu, był jego... doradcą (a przynajmniej tak wynika z dochodzenia "Guardiana")! Upadek Greensill Capital oznacza duże kłopoty dla pracowników zatrudnionych w Liberty Steel. Powołana przez rząd komisja na czele której stanie Nicholas Boardman ma w czerwcu 2021 złożyć sprawozdanie premierowi Johnsonowi. Ten ruch spotkał się z krytyką ze strony opozycji. Partia Pracy zwraca uwagę, że uprawnienia tej komisji będą nikłe i istnieje realna potrzeba powołania międzypartyjnej komisji, która porządnie zajmie się tą sprawą.

Jakby tego było mało, w dniu wczorajszym doszedł kolejny wątek. Jak się okazało, były szef zamówień publicznych Bill Crothers został doradcą Greensill Capital, w czasie gdy nadal pracował jako urzędnik państwowy. Jego nominacja została zaaprobowana przez biuro... premiera Camerona! "Były premier jest na najlepszej drodze do stania się podejrzanym w sprawie o wyłudzenie funduszy przeciwepidemicznych na dużą skalę" - pisze na łamach "Gazety Wyborczej" Stanisław Skarżyński.

Na pewno okazał się... hipokrytą!

Pikanterii tej aferze dodaje fakt, iż sam David Cameron, gdy w 2009 roku szykował się stanięcia na czele rządu grzmiał na lobbing, "następny wielki skandal, który czeka na materializację" i krytykował "zdecydowanie zbyt bliskie relacje między politykami, rządem, biznesem i pieniędzmi".