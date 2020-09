Nie będzie luzowania obostrzeń w Greater Manchester - z powodu wzrostu zachorowań rząd UK zmienił decyzję

W ostatniej chwili zrezygnowano z zmniejszenia obostrzeń lokalnego lockdownu zarządzonego w hrabstwie Greater Manchester. Z powodu wzrostu odnotowanych przypadków zachorowań na Covid-19 w ostatniej chwili brytyjski rząd zmienił decyzję w tej sprawie.

Środki bezpieczeństwa obowiązujące w mieście Bolton i dystrykcie Trafford - w nocy z 1 na 2 września wytyczne lokalnego lockdownu miały zostać tam złagodzone, po spadku zachorowań w sierpniu. W ostatnich chwili brytyjski rząd postanowił jednak zmienić decyzję. Zwrot władze tłumaczyły "znaczącą zmianą poziomu wskaźników infekcji w ciągu ostatnich kilku dni". Tym samym w Bolton i Trafford przedłużono obowiązujące restrykcje. Burmistrz hrabstwa Greater Manchester komentował, że mamy do czynienia z "kompletnym chaosem".

Rząd zmienia decyzję w sprawie luzowania wytycznych

Miasto Bolton ma jeden z najwyższych wskaźników zakażeń Covid-19 w całej Anglii. Odnotowano tu wzrost z 18,4 przypadków na 100 000 osób do 59,1 w ciągu zaledwie siedmiu dni (w okresie od 22 do 29 sierpnia). W międzyczasie wskaźnik na Trafford wzrósł z 19,4 do 35,4 ma 100 000 osób i w sumie odnotowano 84 nowe przypadki.

Mimo tego rząd szykował się do zluzowania restrykcji. Wiązałoby się to z pozwoleniom mieszkańcom Bolton o Trafford na spotykanie się w pomieszczeniach zamkniętych, normalne funkcjonowanie kasyn, kręgielni i sal koncertowych. Burmistrz Burnham był kompletnie zaskoczony decyzją władze centralnych. Na antenie BBC Radio 4 zwracał uwagę na kompletnie nieracjonalne działanie podjęte przez rząd.

To "kompletny chaos"

"Dziś rano znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy skazani na porażkę - to najgrzeczniejszy sposób, w jaki mogę to ująć" - mówił Burnham. "Z dnia na dzień zniesiono ograniczenia w dwóch miejscach, w których mamy coraz większą liczbę przypadków. Nakładane przez rząd ograniczenia były zawsze trudne do wyjaśnienia opinii publicznej, ale teraz stały się one całkowicie nielogiczne".

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że decyzja w tej sprawie została podjęta "we współpracy z lokalnymi liderami po przeanalizowaniu najnowszych danych", które wykazały, że wskaźniki infekcji w Bolton wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu niecałego tygodnia, a na Trafford podwoiły się od czasu ostatniego przeglądu. "Zawsze byliśmy pewni, że podejmiemy szybkie i zdecydowane działania w razie potrzeby, aby powstrzymać epidemie" - dodawał.