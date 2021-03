Nie będzie ekstradycji Polaków z kraju do UK. W wyniku Brexitu co najmniej 10 krajów UE zakazało przekazywania ściganych

Co najmniej 10 krajów UE - w tym Polska - nie będzie przeprowadzać ekstradycji ściganych obywateli do UK.

Francja, Niemcy i Polska znalazły się wśród unijnych państw, które nie będą przeprowadzać ekstradycji do UK swoich obywateli ściganych w Wielkiej Brytanii. W konsekwencji Brexitu łącznie co najmniej 10 krajów UE podjęło już podobną decyzję.

Brytyjski rząd przyznał, że co najmniej 10 unijnych państw wprowadziło zakaz ekstradycji do Wielkiej Brytanii swoich obywateli ściganych na Wyspach. Decyzja taka jest efektem Brexitu. Wśród krajów UE, które zdecydowały się na zakaz ekstradycji do UK znalazła się między innymi Polska. Do pozostałych krajów należą Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Łotwa, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

Nie będzie ekstradycji Polaków z kraju do UK

Według informacji The Independent, odmawiając ekstradycji swoich obywateli ściganych w Wielkiej Brytanii, kraje te będą „powoływać się na przepisy konstytucyjne”. W cytowanym przez brytyjski dziennik liście Home Office stwierdzono, że wymienione państwa UE podjęły decyzję o „bezwzględnym zakazie ekstradycji własnych obywateli” do Wielkiej Brytanii. W przypadku niektórych krajów unijnych, takich jak Austria czy Czechy, ekstradycja do UK będzie możliwa wyłącznie za zgodą ściganych obywateli.

Przed zakończeniem brexitowego okresu przejściowego Wielka Brytania była częścią systemu europejskiego nakazu aresztowania, który umożliwia usprawniony proces ekstradycji między państwami UE. Z systemu tego korzysta się szczególnie w przypadku głośnych terrorystów, przemytników narkotyków i morderców.

W ramach post-brexitowej umowy dotyczącej bezpieczeństwa, Wielka Brytania opracowała nowe procedury ekstradycyjne - jednak stoją one poniżej przepisów konstytucyjnych poszczególnych państw UE. Stąd każdy kraju unijny może samodzielnie zadecydować, czy będzie przeprowadzał ekstradycje swoich obywateli do UK. Ponadto, państwa UE mogą również odmówić wydania podejrzanych o przestępstwa, jeśli domniemane przestępstwo nie istnieje w prawodawstwie danego kraju lub jest to przestępstwo „polityczne”.