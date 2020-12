Nie będzie cię na święta w Polsce? Zrób bliskim prezent i zaskocz ich niespodzianką

Te święta będą niewątpliwie inne niż wszystkie. Wielu z nas nie będzie mogło ich spędzić z bliskimi ze względu na obowiązujące restrykcje. Imprezy i wydarzenia w wielu rejonach UK będą odwołane, a zwykły handel w sklepach stacjonarnych będzie bardziej ryzykowny niż zwykle, jednak nie oznacza to, że wszystko stracone! Możemy zaskoczyć naszych bliskich oraz znajomych miłą i nietuzinkową niespodzianką i wysłać im paczkę upominkową dzięki możliwościom, , jakie daje ForYou Poczta.

Wielu z nas nie będzie mogło wyjechać na święta do Polski i spędzić ich z bliskimi w ojczyźnie, jednak, mimo że podróżowanie jest teraz utrudnione, przesłanie upominku nie jest obwarowane żadnymi restrykcjami.

Co się więc zmieniło w wyborze prezentu na Święta 2020?



- zaczęliśmy przygotowywać i robić zakupy wcześniej niż zwykle,

- wielu z nas po raz pierwszy decyduje się na zakupy online,

- szukamy firm z wysyłką zagraniczną,

- wydaje się, że będziemy wydawać na prezenty mniej niż w poprzednim roku,

- coraz częściej wybieramy formę prezentu, z której jeszcze nie korzystaliśmy,

Wszystkie te nowe trendy spełnia naszym zadaniem paczka balonowa.

Prezent na święta

Każdego roku swoistym rytuałem są przedświąteczne zakupy, które robimy z myślą o naszych bliskich. Teraz jednak jesteśmy zmuszeni większość prezentów kupować online także z myślą o ewentualnej ich dalszej wysyłce do Polski.

Jeśli przeraża nas ta logistyka, możecie skorzystać z pomocy, którą oferuje ForYou Poczta. Jej zaletą jest to, że jest otwarta na indywidualne potrzeby oraz pomysły klientów. W sprawie niespodzianki na święta, na której nam zależy, możemy kontaktować się z firmą i ustalić szczegóły.

Wysyłka paczki nie tylko świątecznej

Prezent, który chcemy zrobić bliskim w Polsce, nie musi być związany wyłącznie ze świętami, ale równie dobrze może być on urodzinowy, ślubny czy dotyczący innych wydarzeń lub dat, które są świetnym pretekstem do przesłania nawet drobnego, ale efektownego upominku.

For You Poczta oferuje także „balonowe niespodzianki dla dzieci z okazji urodzin, zestawy, które można przesłać z okazji narodzin dziecka lub ślubu, bukiety z serc, którymi można obdarować ukochaną”. To wszystko i więcej znajdziemy w ofercie.

Jak mówi Beata Siebert z ForYou Poczta: „Nasze paczki są pięknie zapakowane, wewnątrz konfetti lub małe baloniki, wysyłane w podwójnych kartonach, aby zabezpieczyć je w transporcie. Wyglądają jak prezent! Jest to nowy sposób przekazania życzeń, sprawienia niespodzianki. Efekt unoszących się balonów po otwarciu kartonu. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie. Balony można zamówić w naszym sklepie z dużym wyprzedzeniem, wybierając termin, na kiedy mają zostać dostarczone, czyli ‘zamów dziś, a my będziemy za Ciebie pamiętać, aby dostarczyć je w grudniu’. Wysyłamy na terenie całej Polski. Do każdej paczki dołączamy bilecik z Twoimi życzeniami”.