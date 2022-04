Nicola Sturgeon złamała restrykcje covidowe - sprawę zbada Police Scotland

Nicola Sturgeon miała złamać obostrzenia covidowe - w trakcie wizyty w salonie fryzjerskim miała nie zasłonić twarzy maseczką. Sprawa została zgłoszona na policję i dochodzeniem w tej sprawie zajmie się Police Scotland.

Do tych wydarzeń doszło w minioną sobotę, 16 kwietnia 2022 roku, w East Kilbride, (hrabstwo South Lanarkshire). Szefowa szkockiego rządu w ramach kampanii wyborczej odwiedziła lokalny salon fryzjerski, aby spotkać się z wyborcami i chwilę z nimi porozmawiać. Krótka, filmowa relacja z tego wydarzenia została upubliczniona w mediach społecznościowych, na oficjalnych kanałach Sturgeon. Na nich widać, że twarz Pierwszej Minister Szkocji jest zasłonięta i wszystko wydaje się przebiegać zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na Twitterze pojawił się jednak inny filmik, utrzymany w znacznie luźniejszym nastroju na którym Sturgeon żartuje wraz z jednym z klientów. Poklepuj po głowie i udaje, że strzyże go, naśladując dźwięk wydawany przez maszynkę do golenia.

Widać na nim, że nie ma ubranej maseczki. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

they have not been removed until tomorrow but she is ignoring them anyway pic.twitter.com/rhVP2pFBL3 — SirCliveTheRed (@CliveinEngland) April 17, 2022

Czy Pierwsza Minister Szkocji złamała obostrzenia?

Jak donoszą brytyjskie media w związku z tą sprawą wpłynęło zgłoszenie na policję. Oficjalnie zostało to potwierdzone przez rzecznika Police Scotland. „Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy skargę, która jest obecnie oceniana” - jak czytamy.

Szefowa szkockiego rządu nie odniosła się jeszcze do tych zarzutów, ale rzecznik partii SNP, do której należy, zaznaczył iż rzeczywiście doszło do sytuacji, w której nie miała maseczki. Zapewnił on jednak, iż premier "w ciągu kilku sekund zdała sobie sprawę, że nie ma maseczki i od razu ją założyła".

Zobacz wideo, na którym Sturgeon "socjalizuje" się z innymi bez maseczki

"Nagranie wyraźnie pokazuje, że Nicola Sturgeon nie praktykuje tego, co głosi" - komentował rzecznik szkockiej Partii Konserwatywnej ds. zdrowia, dr Sandesh Gulhane. "Społeczeństwo, które od ponad dwóch lat podlega tym prawnym ograniczeniom związanym z COVID, zasługuje na przeprosiny za to złamanie zasad".

Przypomnijmy, Sturgeon już wcześniej zdarzyła się podobna wpadka. W grudniu 2020 roku złamała restrykcje covidowe zdejmując maskę z twarzy podczas stypy pogrzebowej. Później przepraszała za swoje postępowanie mówiąc, iż popełniła "głupi błąd".