Nicola Sturgeon zapowiedziała, że Szkocja już wkrótce powróci do Unii Europejskiej. Niepodległość to teraz jedyna opcja?

Szkocja za niedługo wróci do UE

Fot. Getty

Nicola Sturgeon zapowiedziała, że Szkocja powróci za niedługo do Unii Europejskiej. Słowa Pierwszej Minister potwierdził inny członek rządu, który stwierdził, że niepodległość to teraz jedyna opcja, jaka pozostała Szkocji.

Z początkiem tygodnia Parlament Szkocji w Holyrood stosunkiem 92 do 30 głosów zagłosował za odrzuceniem nowej umowy handlowej UK – UE wynegocjowanej przez rząd Borisa Johnsona. W reakcji na wejście umowy w życie w dniu wczorajszym, 31 grudnia o godz. 23, Nicola Sturgeon zamieściła na Twitterze zdjęcie ze słowami „Europa i Szkocja”, które łączy serce miłości. Pierwsza Minister Szkocji zaznaczyła także, że Szkocja już wkrótce z powrotem znajdzie się w Unii Europejskiej, a jeden z ministrów w jej rządzie potwierdził, że niepodległość kraju wydaje się teraz dla Szkocji najlepszą opcją.

Szkocja poszkodowana przez Brexit

Władze Szkocji nie mają wątpliwości, że ich kraj został poszkodowany w referendum ws. Brexitu w 2016 r., ponieważ Szkoci zagłosowali w przeważającej mierze za pozostaniem w Unii Europejskiej (za było wówczas 68 proc. obywateli Szkocji, a przecie 38 proc.). Nic więc dziwnego, że teraz Holyrood będzie dążył do uzyskania niepodległości i rozpoczęcia procesu negocjacyjnego. - Jestem zaangażowana, by wejść na legalną i zgodną z konstytucją ścieżkę związaną z uzyskaniem niepodległości. Jako niezależny członek Unii Europejskiej Szkocja byłaby partnerem i budowniczym pomostów – byłaby nie tylko pomostem do budowania silniejszej gospodarki i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, ale też pomostem ułatwiającym porozumienie między UE a Wielką Brytanią – napisała Nicola Sturgeon na łamach „Politico”.