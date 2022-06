Nicola Sturgeon rozpoczyna nową kampanię na rzecz niepodległości Szkocji. Głosowanie chce przeprowadzić do końca 2023 r.

Fot. Getty

Uzyskanie przez Szkocję niepodległości to projekt polityczny, któremu Nicola Sturgeon od lat oddaje się z pełnym zapałem. Pierwsza Mister rusza właśnie z nową, po-brexitową kampanią na rzecz niepodległości, a ponowne głosowanie w tej sprawie chce przeprowadzić do końca przyszłego roku.

Nicola Sturgeon rusza z nową kampanią na rzecz niepodległości Szkocji. Już we wtorek, 14 czerwca, Pierwsza Minister chce zaprezentować społeczeństwu pierwszy z serii nowych dokumentów rysujących wizję niepodległości. - Gdybyśmy w 2014 r. wiedzieli wszystko to, co wiemy teraz o ścieżce, jaką wówczas obrała Wielka Brytania, to nie mam wątpliwości, że Szkocja głosowałaby wtedy na „tak” - zaznacza w mediach Pierwsza Minister. A przypomnijmy, że pierwsze referendum w sprawie niepodległości Szkocji odbyło się 18 września 2014 r. i wówczas 55 proc. Szkotów opowiedziało się za pozostaniem w obrębie Wielkiej Brytanii, a 45 proc. opowiedziało się za niepodległością.

Niepodległość Szkocji – czy tym razem się uda?

W pierwszym dokumencie dotyczącym niepodległości Szkocji, zatytułowanym „Zamożniejsi, Szczęśliwsi, Bardziej Sprawiedliwi: Dlaczego Nie Szkocja?”, Szkocja i Wielka Brytania zostały porównane z innymi krajami europejskimi. W dokumencie wyjaśniono także, dlaczego rząd uważa, że Szkocji byłoby lepiej, gdyby uzyskała niezależność. Z kolei kolejne dokumenty wezmą na warsztat m.in. walutę, podatki i wydatki, kwestie obronne, ubezpieczenia społeczne i emerytury oraz członkostwo i handel w UE. - Wniosek bardzo jasny jest taki, że Szkocja poradziłaby sobie znacznie lepiej, jako niepodległe państwo. Nikt w tej chwili, patrząc na Wielką Brytanię – na bałagan, w którym się obecnie znajduje i na perspektywy dla kraju poza Unią Europejską, nie może stwierdzić czegokolwiek innego, niż to, że Szkocja mogłaby sobie lepiej poradzić jako niezależny kraj – zaznaczyła Sturgeon na łamach BBC.

Niestety, dla Pierwszej Minister, rząd w Londynie nie bardzo jest skłonny ponownie udzielić Holyrood formalnej zgody na przeprowadzenie referendum – takiego, jak w 2014 roku. A Pierwsza Minister chce całą procedurę przeprowadzić zgodnie z prawem. Na razie Nicola Sturgeon upiera się zatem, że jej rząd jest upoważniony do przeprowadzenia kolejnego głosowania i oskarża rząd Wielkiej Brytanii, że ten nie ma poszanowania dla demokracji ani rządów prawa.

