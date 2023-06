Nicola Sturgeon aresztowana. Była premier Szkocji mówi, że jest niewinna

W niedzielę aresztowano Nicolę Sturgeon, byłą premier Szkocji. Przez ponad 7 godzin była przesłuchiwana na komisariacie przez śledczych badających zarzuty dotyczące nadużyć finansowych ze strony Scottish National Party, której była liderem.

Nicola Sturgeon, która zrezygnowała ze stanowiska premier Szkocji w marcu tego roku, jest trzecią osobą aresztowaną w ramach operacji Branchform – dochodzenia szkockiej policji w sprawie zarzutów dotyczących niewłaściwego wydania ponad 600 000 funtów z darowizn na kampanię niepodległościową.





Aresztowanie Nicoli Sturgeon

Policja poinformowała, że detektywi prowadzący sprawę przesłuchiwali Nicolę Sturgeon „jako osobę podejrzaną”. Rzecznik byłej premier powiedział, że spotkała się ona z policją i była świadoma tego, że zostanie aresztowana i przesłuchana.

- Nicola Sturgeon po uzgodnieniu tego z policją wzięła dzisiaj, w niedzielę 11 czerwca, udział w przesłuchaniu, podczas którego miała zostać aresztowana i przesłuchana w związku z operacją Branchform. Nicola konsekwentnie powtarzała, że będzie współpracować w ramach dochodzenia, jeśli zostanie o to poproszona i nadal to robi – powiedział rzecznik byłej premier Szkocji.

Aresztowanie Nicoli Sturgeon, fot. Getty Images

Męża Nicoli Sturgeon, Petera Murrella, byłego dyrektora naczelnego SNP, aresztowano bez ostrzeżenia w ich domu w Uddingston niedaleko Glasgow 5 kwietnia, co odbiło się szerokim echem w mediach. Mężczyzna był przesłuchiwany przez prawie 12 godzin, po których został zwolniony bez postawienia mu zarzutów.

Zgodnie z nakazem policja przeszukała też dom i ogródek pary, siedzibę SNP, a także luksusowy samochód kempingowy zaparkowany przed domem matki Murrella w Fife, który został skonfiskowany przez policję. W ramach śledztwa 18 kwietnia aresztowano i przesłuchano także ówczesnego skarbnika partii, Colina Beattie. Później został on także zwolniony bez postawienia mu zarzutów.

W oświadczeniu policji wydanym w niedzielę o godzinie 14:28 poinformowano: „52-letnia kobieta została aresztowana dzisiaj, w niedzielę 11 czerwca 2023 roku, jako podejrzana w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie finansowania i finansów Szkockiej Partii Narodowej. Kobieta jest w areszcie i jest przesłuchiwana przez detektywów szkockiej policji. Raport zostanie przesłany do Urzędu Koronnego i Prokuratury Skarbowej”.

Była premier Szkocji mówi, że jest niewinna

Nicola Sturgeon wielokrotnie powtarzała, że nie wie o żadnych wykroczeniach związanych z finansami SNP i twierdzi, że zarządzanie 600 000 funtami z darowizn, które otrzymała na przyszłe referendum niepodległościowe, było prawidłowe.

Po niedzielnym przesłuchaniu przez policję była premier wydała na Twitterze oświadczenie: „Znalezienie się w sytuacji takiej jak dzisiaj, kiedy jestem pewna, że nie popełniłam przestępstwa, jest zarówno szokujące jak i bardzo stresujące. Wiem, że to śledztwo jest trudne dla ludzi i jestem wdzięczna, że tak wielu nadal we mnie wierzy i zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie zrobiłabym niczego, co zaszkodziłoby SNP lub krajowi. Niewinność to nie tylko domniemanie, do którego mam prawo. Wiem ponad wszelką wątpliwość, że w rzeczywistości jestem niewinna jakiegokolwiek wykroczenia”.

