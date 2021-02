Nic nie stoi na przeszkodzie, aby planować wakacje 2021, uważa szef Ryanaira

Szef Ryanair zapewnia, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Brytyjczycy planowali wakacje 2021. "Nie ma powodu, dla którego Brytyjczycy nie mogą rezerwować bilety na lato" - mówił Michael O’Leary.

Kierujący największymi tanimi liniami lotniczymi w Europie Michael O`Leary przyznał, że jest optymistą w kwestii zbliżającego się wielkimi krokami sezonu letniego 2021. Wyraził przekonanie, że będą możliwe wakacyjne podróże, pomimo tego, że minister zdrowia Grant Shapps zaznaczył, iż będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wszyscy w UK zostaną zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.

Dyrektor generalny Ryanaira jest przekonany, że Brytyjczycy do samolotów wsiądą już w maju. "Jeśli w Wielkiej Brytanii zostanie zaszczepiona ponad połowa osób w wieku do 50 lat do końca maja to nie będzie żadnego usprawiedliwienia dla zakazu podróżowania" - podkreślał w rozmowie ze dziennikarzem Sky News O’Leary dodając, że podjęto decyzję o tym, że wybory lokalne w Anglii odbędą się bez żadnych przeszkód. "Jeśli więc możesz bezpiecznie wędrować po okolicy i pukać do drzwi w wyborach lokalnych to nie widzimy powodu, dla którego obywatele Wielkiej Brytanii nie mogliby zarezerwować swoich letnich podróży do innych krajów Europy".

Co z wakacjami 2021?

Jeśli rząd UK nie zezwoli Brytyjczykom na swobodne podróżowanie to dla całej branży lotniczej będzie to bardzo trudne lato. Wiele firm może nie doczekać następne zimy jeśli dojdzie do "długiego lata bez rezerwacji", jak to ujął O`Leary.

Przypomnijmy, czołowy doradca rządu ds. pandemii, profesor Jonathan Van-Tam, ostrzegł Brytyjczyków, że jeszcze nie czas na to, by beztrosko rezerwować wakacje. Epidemia nie jest bowiem jeszcze pod kontrolą i wszystko może się lada moment zmienić. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Jest zbyt wcześnie, żeby rezerwować letnie wakacje – ostrzega Brytyjczyków czołowy doradca ds. pandemii".

Michael O`Leary jest przekonany, że Brytyjczycy już w maju będą normalnie podróżować

Minister zdrowia przyznał, że w obliczu aktualnej sytuacji pandemicznej w UK i na świecie, aktualnie nie można jednoznacznie przewidzieć, czy w wakacje restrykcje zostaną rozluźnione na tyle, by można było swobodnie wybrać się na urlop - zarówno w obrębie Wielkiej Brytanii, jak i za granicę. Matt Hancock zapewnił jednak, że rząd „robi wszystko, co w jego mocy”, aby w tym roku mieszkańcy Wysp mogli w pełni cieszyć się latem.

Na potwierdzenie swoich słów i nadziei na normalne wakacje, minister zdrowia przyznał, że osobiście już zarezerwował sobie wakacyjny pobyt urlopowy w pewnej miejscowości w Kornawalii. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: "Minister zdrowia zarezerwował wakacje w Kornwalii. Jaka jest szansa na „normalność” w sezonie letnim 2021?"