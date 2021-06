NHS zaoferuje 400 funtów za rzucenie palenia kobietom w ciąży

Brytyjskie NHS, aby zmniejszyć liczbę kobiet, które palą papierosy w czasie ciąży, chce zachęcać je do rzucenia nałogu voucherem w wysokości 400 funtów. Inicjatywa to została już zatwierdzona przez Public Health England oraz National Institute for Health and Care Excellence.

National Health Service chce w skuteczny sposób zmniejszyć odsetek przyszłych matek, które w czasie ciąży palą. W jaki sposób? Oferując im pieniądze. W ramach akcji, którą nadzorować ma NHS Stop Smoking Service, każda kobieta, która zdecyduje się na rzucenie palenia w czasie ciąży otrzyma 400 funtów. Pieniądze te zostaną przekazane nie w formie gotówki, ale vouchera, który będzie można przeznaczyć na zakupy. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez brytyjską służbę zdrowia program ten ma być "zarówno skuteczny, jak i opłacalny". Nadużycia mają nie być możliwe, ponieważ jego uczestniczki będą znajdowały się pod specjalna kontrolą i będę badane pod kątem wywiązania się ze złożonej obietnicy.

400 funtów za rzucenie palenia

W chwili obecnej prowadzone są konsultacje w sprawie wprowadzenia tego pomysłu w życie. Program dostał już "zielone światło" od Public Health England oraz National Institute for Health and Care Excellence. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez NHS na 1000 kobiet w ciąży aż 177 zdecydowałoby się na rzucenie palenia w zamian za wspomniany wyżej bon na zakupy

"Dowody z Wielkiej Brytanii wykazały, że programy, w których można uzyskać maksymalnie 400 funtów w kuponach, były skuteczne i opłacalne" - czytamy. "Badania tego typu programów pokazują, że ludzie nie wracają do palenia nawet po otrzymaniu nagród" - komentował dr Jamie Hartmann-Boyce, starszy pracownik naukowy ds. zachowań zdrowotnych na Uniwersytecie Oksfordzkim dla portalu "Metro". Jego zdaniem ten pomysł może (nomen omen!) wypalić.

NHS chce przekonać kobiety w ciąży pieniądzmi

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze czy ostatecznie program ten zostanie uruchomiony i w jaki sposób miałby być realizowany. Według brytyjskich mediów, aby możliwa była jego realizacja konieczna jest współpraca przedstawicieli systemu opieki zdrowotnej nie tylko z lokalnymi władzami, ale także z organizacjami charytatywnymi.