NHS zachęca osoby, które martwią się o swoje zdrowie psychiczne do szukania pomocy

Office of National Statistics (ONS) podaje, że prawie co piąty dorosły doświadczył jakiejś formy depresji w trakcie trwania pandemii, a u prawie jednego na ośmiu rozwinęły się umiarkowane lub ciężkie objawy depresji.

Jak twierdzi Nola Poltorak, psycholog i psychoterapeuta z Polish Psychologists’ Association: „Pandemia COVID-19 wpłynęła na nasze samopoczucie na wielu płaszczyznach, a nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Doświadaczamy w tej chwili kolejnego lockdownu i właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest szukanie prostych i skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami z zakresu zdrowia psychicznego. Cierpienie w milczeniu jest druzgocące, istnieje jednak wiele możliwości znalezienia wsparcia, na przykład z pomocą otaczających nas osób czy systemu opieki zdrowotnej”.

Nie każdy będzie potrzebował profesjonalnej pomocy, aby poradzić sobie z lękami, ale ci którzy jej potrzebują, mogą skorzystać z łatwo dostępnych usług NHS na terenie Anglii. Wsparcie można również uzyskać za pośrednictwem wielu niezależnych polskich organizacji, takich jak np. Polish Psychologists’ Association.

Terapia rozmową to usługa oferowana przez NHS, znana również jako Poprawa dostępu do terapii psychologicznych (IAPT), to poufna terapia prowadzona w pełni przez wyszkolonych ekspertów. Usługa ta może być również świadczona przez terapeutów lub poufnych tłumaczy w wybranym przez ciebie języku. Możesz uzyskać dostęp do usługi, odwiedzając swojego lekarza rodzinnego lub zgłaszając się samemu online.

Profesor David Clark, krajowy doradca kliniczny i systemu informatycznego dla programu IAPT powiedział: „Terapie rozmową są dostępne w ramach NHS od 2008 roku, a nasz program jest rozpoznawany na całym świecie ze względu na swoją skalę, standardy jakości i skuteczność”. I dodaje:

„IAPT zmienił sposób leczenia zaburzeń lękowych i depresji u dorosłych od czasu jego uruchomienia i jest także adaptowany w innych krajach. W ciągu ostatniego roku z takiej formy terapii skorzystało ponad milion osób”.

Prof. Clark dodaje także: „COVID-19 wpłynął na nas wszystkich w różny sposób, a nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak nasze zdrowie fizyczne. Terapie polegające na rozmowie, pomocne w przypadku lęku czy depresji, były dostępne przez cały okres pandemii, a nasze usługi są nadal otwarte dla wszystkich, którzy uważają, że mogą skorzystać z nieocenionej pomocy, jaką mogą zapewnić terapie psychologiczne”.

Usługa działała w pełni podczas okresu trwania pandemii, a prawie 95% terapii dostepnej poprzez rozmowę było realizowanych zdalnie od lipca 2020 r. za pośrednictwem platformy cyfrowej lub przez telefon, co umożliwia ludziom pozostanie w kontakcie i uzyskanie wsparcia w bardziej elastyczny i komfortowy sposób. Nadal dostępne są również spotkania osobiste, przy czym należy wpomnieć, że służby dołożyły wszystkich starań w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji.



NHS służy pomocą. Aby dowiedzieć się więcej na temat terapii rozmową, odwiedź NHS website: nhs.uk/talk