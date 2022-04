NHS wzywa do powrotu do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Dlaczego?

Fot. Getty

Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że pandemia Covid-19 zeszła na zdecydowanie dalszy plan. Ale liderzy NHS alarmują, że wirus znów atakuje, powodując przeciążenie szpitali, a rząd nie może udawać, że problemu nie ma.

Numer 10 [premier wraz z rządem – przyp.red.] najwyraźniej porzucił jakiekolwiek zainteresowanie Covidem – zaznaczył dyrektor generalny NHS Confederation, Matthew Taylor. I zarzucił tym samym rządowi Borisa Johnsona, że po wybuchu wojny w Ukrainie niemal całkowicie zapomniał o pandemii koronawirusa, która wcale jeszcze się nie skończyła. Liderzy NHS alarmują, że w ostatnim czasie w UK notowane są ponownie wysokie wskaźniki zakażeń Covid-19, co ma „poważny wpływ” na służbę zdrowia. Lekarze i pielęgniarki znów pracują pod znacznie większą presją, tak jakby był właśnie środek ciężkiej pod względem zachorowań zimy, a nie kolejny tydzień wiosny. I to właśnie dlatego NHS wzywa rządzących do zrewidowania planu na życie z Covid - Living with Covid, i przywrócenia niektórych obostrzeń, w tym obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Działania rządu zachęciły społeczeństwo do ignorowania środków bezpieczeństwa?

Lekarze zgromadzeni pod szyldem NHS Confederation nie mają wątpliwości, że komunikaty rządu skierowane do opinii publicznej mogły „ją wprowadzić w błąd i zniechęcić do podejmowania kroków mających na celu ograniczenie transmisji wirusa, przyczyniając się [tym samym] do bardzo wysokich wskaźników Covid-19”. Medycy wzywają zatem rząd do podjęcia „działań łagodzących”, aby pomóc służbie zdrowia, która zmaga się obecnie z 20 000 pacjentami z Covid w szpitalach, wysokimi wskaźnikami nieobecności personelu, pełnymi szpitalami i poważnymi problemami na oddziałach nagłych wypadków. - Brutalna rzeczywistość dla personelu i pacjentów jest taka, że Wielkanoc w NHS będzie tak zła, jak każda zima – mówi Matthew Taylor. I dodaje: - Ale zamiast zrozumienia i wsparcia, jakie pracownicy NHS otrzymali w latach 2020 i 2021, mamy rząd, który wydaje się chce umyć ręce od odpowiedzialności za to, co widać, że dzieje się jak na dłoni w całym kraju. Nr 10 najwyraźniej porzucił jakiekolwiek zainteresowanie Covidem. Liderzy NHS i ich zespoły czują się opuszczeni przez rząd, a zasługują na coś lepszego.

