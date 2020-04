NHS przełożył 2 MILIONY operacji przez lockdown. Czy pacjenci doczekają się leczenia?

Fot. Getty

Na skutek lockdownu w Wielkiej Brytanii przełożonych zostało ponad 2 miliony zbiegów nieratujących życia. Eksperci szacują, że przesunięte zabiegi mogą kosztować NHS nawet £3 mld.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że dyrektorzy wielu szpitali w UK zdecydowali się przełożyć zabiegi nieratujące życia o przynajmniej trzy miesiące i zwolnić tym samym łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19. Odwołane i przesunięte operacje będzie trzeba jednak kiedyś wykonać, co oznacza, że po zahamowaniu epidemii i poluzowaniu restrykcji dotyczących społecznej izolacji, lekarze i pielęgniarki nie będą mogli odpocząć i nadal będą musieli pracować ponad swoje możliwości. Co więcej, dyrektorzy szpitali będą też chcieli prawdopodobnie zatrzymać ponad 20 000 lekarzy i pielęgniarek (głównie emerytowanych), którzy dobrowolnie powrócili do pracy na czas epidemii.

Eksperci nie mają wątpliwości, że przełożone operacje nie tylko dramatycznie odbiją się na stanie zdrowia wielu pacjentów, ale też że będą one bardzo kosztowne. Lekarze mówią wprost, że trzy miesiące to wystarczająco dużo czasu, by na przykład pacjent z nowotworem przestał się kwalifikować na zabieg (ponieważ guz zbytnio urośnie) i by pacjent z biodrem do wymiany zupełnie przestał chodzić i by w związku z tym wypadł z kolejki oczekujących na endoprotezę. Jeśli chodzi o koszty finansowe, to eksperci szacują je na £1mld miesięcznie, czyli £3mld w okresie trzech miesięcy.

Profesor Derek Alderson – przewodniczący Royal College of Surgeons w Anglii zaznaczył na łamach „The Sunday People”, że obecnie w UK wykonywanych jest ok. 30 proc. operacji, i są to głównie operacje ratujące życie. - Prawdopodobnie wykonujemy około jednej trzeciej wszystkich miesięcznych operacji chirurgicznych, a prawie wszystkie mają miejsce w nagłych i bardzo pilnych przypadkach. W perspektywie krótkoterminowej musimy to naprawdę nadrobić, aby zatrzymać zaległości, które spowodują poważne szkody [dla pacjentów] – powiedział Alderson. I dodał: - Konsekwencje [przesunięć] mogą być naprawdę poważne. Niektórzy pacjenci mają nowotwory, które zwykle powoli się rozwijają, ale może to mieć wpływ na ich przeżycie w dłuższym czasie. Stan pacjenta może ulec pogorszeniu, tak że nie będzie on już zdolny do operacji. Ktoś może czekać na wymianę stawu biodrowego i może nie być w stanie ćwiczyć, i stać się jeszcze mniej zdolnym do operacji. Ludzie mogą się też uzależnić od opiatów.