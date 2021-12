NHS ogłosiło Boost Day - przypomnienie o zaszczepieniu się przed świętami

Artykuł dostarczony przez NHS

Pozostało 23 dni do świąt i z tej okazji NHS zaanonsowało tzw. Boost Day- przypomnienie do zaszczepienia się przed świętami. Oto pierwszy z dzisiejszych postów z tej okazji, który skierowany jest do kobiet w ciąży - coraz częściej jest przyjmowanych do szpitali w całym kraju.

Tego #DniaMobilizacji przypominamy wszystkim o zaszczepieniu się, dawce przypominającej i ochronie, szczególnie przed sezonem świątecznym.



Aktualnie 98% kobiet w ciąży hospitalizowanych z powodu #koronawirus nie otrzymało #szczepionka.

Kobiety w ciąży są bardziej narażone na rozwój komplikacji, jeśli zachorują na grypę oraz #koronawirus, szczególnie na późniejszych etapach ciąży.



W tym filmie, lekarze #NHS @drpavan, @themunchingmedic oraz @thedoctormummy przybliżają rzeczywistość leczenia pacjentów z koronawirusem z pierwszej linii frontu, dzieląc się swoimi doświadczeniami w leczeniu zarażonych kobiet w ciąży. Odpowiadają na dręczące kobiety pytania dotyczące szczepień w ciąży.



