NHS jest coraz bardziej uzależniony od pracowników spoza UE i UK. Związkowcy boją się powtórki z Brexitu

Fot. Unsplash

Coraz więcej lekarzy i pielęgniarek, zatrudnionych w służbie zdrowia w Anglii, to osoby, które dla obecnej pracy przeprowadziły się na Wyspy ze swojego rodzinnego kraju, nie będącego w Unii Europejskiej. Związkowcy alarmują, że jest to trend niepokojący, ponieważ może doprowadzić do zbytniego uzależnienia NHS od personelu zagranicznego.

Według analizy, której wyniki opublikowano m.in. na łamach BBC, w ciągu ostatnich 8 lat niemal dwukrotnie wzrósł odsetek lekarzy i pielęgniarek spoza UK i UE, którzy znaleźli pracę w NHS England. Co w tym niepokojącego?

NHS zatrudnia coraz więcej pracowników spoza UK i UE

W latach 2020-2021 do NHS England dołączyło 39 558 przeszkolonych w kraju lekarzy i pielęgniarek, czyli o nieco ponad 3200 więcej niż w latach 2014-2015. W ubiegłym roku spoza UK i EU był co trzeci kandydat (34 proc.) zatrudniony w angielskiej służbie zdrowia, a dla porównania, w 2014 roku - był to mniej niż co piąty (18 proc.) zatrudniony kandydat.

Choć rząd UK twierdzi, że rekrutacja personelu medycznego zza granicy zawsze była częścią brytyjskiej strategii państwowej, to jednak sytuacja zaczęła niepokoić związki zawodowe. Związkowcy ostrzegają bowiem, że na dłuższą metę taki trend doprowadzi do niezrównoważonej rekrutacji, ponieważ udział rodzimych medyków w pracy w NHS sukcesywnie się zmniejsza.

Związkowcy boją się powtórki z Brexitu?

Mniejsza liczba medyków pochodzących z UK i obawy o niezrównoważoną rekrutację oraz mniejszą szansę dla kandydatów krajowych na zatrudnienie w NHS to jednak nie jedyne powody do obaw. Alarm dotyczący coraz większego uzależnienia angielskiej służby zdrowia dotyczy także tego, że wśród zagranicznych kandydatów może znajdować się wiele osób, dla których UK jest tylko jednym z przystanków w karierze i które nie wiążą swojej przyszłości z życiem w UK lub w pewnych okolicznościach politycznych zaczną "uciekać" z UK - jak stało się z częścią pracowników NHS z UE w związku z Brexitem.

Patricia Marquis, dyrektor Royal College of Nursing (RCN) w Anglii, powiedziała, że ministrowie muszą zrobić więcej, aby zmniejszyć „nieproporcjonalne uzależnienie” NHS od zagranicznych rekrutów.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!