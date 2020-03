Newcastle: Polski taksówkarz zaatakował kobietę - był tak pijany, że... nie pamięta szczegółów tego wydarzenia!

Polski taksówkarz był tak pijany, że nie do końca pamięta dokonaną przez siebie napaść na drobną kobietę. W Newcastle rosły, słusznej postawy mężczyzna mierzący sobie 188 cm wzrostu zaatakował o 30 centymetrów niższą ofiarę.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Chronicle Live" 1 grudnia 2019 roku doszło do napaści mieszkającego w Gateshead 36-letniego Polaka na przypadkowo napotkaną kobietę w rejonie Quayside w Newcastle. Jak ustalono w toku śledztwa znajdujący się pod wpływem alkoholu Arkadiusz B., na co dzień pracujący jako taksówkarz, zupełnie bez powodu zaatakował idącą po ulicy kobietę. Ta nie miała najmniejszej szansy uchylić się przed wyprowadzonym przez niego uderzeniem.

Jak później nasz rodak tłumaczył w sądzie North Tyneside Magistrates 'Court nie chciał on uderzyć kobiety, która okazała się przypadkową ofiarę, ale po prostu celował w kogoś innego.

Choć zaskoczona, z pękniętą i krwawiącą wargą, kobieta zdołała jednak wezwać pomoc. Do czasu pojawienia się służb z krewkim imigrantem poradzili sobie pracownicy pobliskiego pubu. Policja pojawiła się na miejscu i aresztowała Polaka. Zatrzymany był zbyt pijany, aby udzielić jakichkolwiek sensownych wyjaśnień.

W sądzie North Tyneside Magistrates 'Court zwrócono uwagę na różnicę między gabarytami napastnika i jego ofiary. B. jest mężczyzną dobrze zbudowanym, wysokim, postawnym, kiedy jego ofiara jest raczej wątłej i drobnej postury.

Przed brytyjskim sądem Polak przyznał się on do zarzucanych mu czynów, choć z powodu alkoholowego zamroczenia niewiele pamięta z wydarzeń, które miały miejsce tamtego dnia. Niemniej, wykazał skruchę, nie próbował się usprawiedliwiać i przyznał, że jest mu po prostu wstyd, że doszło do takiej sytuacji.

Sąd North Tyneside Magistrates 'Court ukarał go grzywną sięgającą 150 funtów w formie odszkodowania dla ofiary, a w wyniku skazania straci również licencję na wykonywanie zawodu taksówkarza.