Newark: udało się ustalić tożsamość dwóch Polaków pochowanych w nieoznakowanych grobach

Fot: Wikimedia Commons

W kwaterach dla ubogich w sekcji Polskich Grobów Wojennych na cmentarzu w Newark w hrabstwie Nottinghamshire przez wiele lat spoczywały szczątki dwóch polskich bohaterów wojennych. Nie tylko udało się ustalić ich tożsamość, ale również odpowiednio uhonorować.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "Newark Advertiser", dzięki staraniom towarzystwa The Friends of Newark Cemetery oraz inicjatywie Shauna Noble`a udało się zidentyfikować dwóch Polaków, których szczątki zostały pochowane w nieoznakowanych grobach. "Kim byli ci ludzie pochowani w nieoznaczonych grobach? Odkrycie tej tajemnicy i tego, jak ci mężczyźni znaleźli się na cmentarzu w Newark, okazało się bardzo ciekawym projektem" - komentował w brytyjskich mediach Shaun Noble. "Obaj ci mężczyźni byli godni naszej pamięci i w końcu zdobędą uznanie, na które zasługują" - dodawał. Jak udało się ustalić szczątki należały do pilota Henryka Bolcewicza i porucznika Adama Franciszka Marcinkiewicza.

Znamy tożsamość dwóch Polaków, których szczątki spoczywały niepodpisane

Henryk Bolcewicz był pilotem służącym w Polskich Siłach Powietrznych. Brał udział w misjach rozpoznawczych aż do upadku Polski, kiedy ewakuował się do Francji, gdzie walczył, a następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. Na Wyspach zaczął służbę w RAF. 8 listopada 1941 roku jego bombowiec Wellington został poważnie uszkodzony nad Mannheim. Nasz rodak musiał wylądować w bazie lotniczej Meldeghem w okupowanej Belgii i został wzięty do niewoli.

Henryk wrócił do Wielkiej Brytanii w maju 1945 roku po wyzwoleniu i pozostał na Wyspie zamiast wracać do Polski. Polak przed śmiercią w 2013 roku uporządkował miejsce spoczynku swojego i żony June Menzies, ale z powodu braku funduszy jego miejsce spoczynku nie zostało odpowiednio oznaczone.

Na cmentarzu w Newark oddano hołd zapomnianym polskim bohaterom

Z kolei Adam Marcinkiewicz służył w Gorlickim Batalionie Obrony Narodowej. Losy losy wojenne zostały naznaczone dostaniem się do niewoli, walkami w Belgii i utratą prawej ręki. Dodajmy, że za udział w wyzwalaniu Belgii został, jako jeden z 84 Polaków, odznaczony brytyjskim Krzyżem Wojskowym (British Military Cross), a także Polskim Krzyżem Walecznych. Podobnie, jak Bolcewicz po zakończeniu II Wojny Światowej osiadł w UK. Zmarł w 1994 roku, w Nottingham bez środków do życia i w samotności, w związku z czym pochowano go w nieoznaczonym grobie.

19 lutego 2022 roku odbyło się nabożeństwo w intencji obu Polaków, których tożsamość udało się ustalić. Na cmentarzu w Newark oddano hołd polskich bohaterom wojennym. W nabożeństwo brali udział przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy Newark, reprezentacja RAF i Wojska Polskiego, a także delegacja Konsulatu RP wraz z przedstawicielami Muzeum Sikorskiego. Z Polski przybyła również rodzina Marcinkiewicza, która nie ustawała w poszukiwaniach swojego krewniaka.